Green Lamborghini Aventador used cars for sale
With 6 used Green Lamborghini Aventador cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Green Lamborghini Aventador cars for sale
£269,900
Lamborghini Aventador LP 740-4 S 6.5 2dr
2019 | 105 miles
£234,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2017 (17 reg) | 5,000 miles
£429,900
Lamborghini Aventador LP 770-4 SVJ 2dr ISR 6.5 45K WORTH OF OPTIONS
2019 (19 reg) | 500 miles
£214,500
Lamborghini Adventador LP 700-4 6.5 2dr
2015 (15 reg) | 2,398 miles
£374,975
Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 6.5 2dr
2016 (16 reg) | 4,150 miles
£279,950
Lamborghini Aventador Superveloce Coupe LP750-4 6.5 2dr
2016 (16 reg) | 3,450 miles