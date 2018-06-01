Blue Lamborghini Aventador used cars for sale
With 12 used Blue Lamborghini Aventador cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Blue Lamborghini Aventador cars for sale
£379,000
Lamborghini Aventador LP 770-4 SVJ 2dr ISR 6.5
2019 (19 reg) | 50 miles
£239,000
Lamborghini Aventador LP 740-4 S 2dr ISR 6.5
2018 (18 reg) | 1,360 miles
£184,990
Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5 2dr
2013 (13 reg) | 13,000 miles
£325,000
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S Roadster ISR 4WD 2dr
2018 (18 reg) | 5,800 miles
£279,900
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce ISR 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 7,600 miles
£270,000
Lamborghini Aventador LP 740-4 S 2dr ISR 6.5
2018 (18 reg) | 2,374 miles
£349,950
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster 6.5 2dr
2017 (17 reg) | 600 miles
£399,890
Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ 6.5
2019 (19 reg) | 2,000 miles
£234,990
Lamborghini Aventador Lp 740-4 S 6.5 2dr
2017 (67 reg) | 3,000 miles
£269,995
Lamborghini Aventador SV LP750-4 6.5 V12 COUPE. NOW SOLD. CALL US TODAY TO SELL YOUR LAMBORGHINI. 2dr
2016 (16 reg) | 1,060 miles
£194,990
Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster 6.5 2dr
2014 (14 reg) | 11,000 miles
£239,989
Lamborghini Aventador 6.5 LP 700-4 4WD 2dr
2013 (63 reg) | 18,000 miles