Hyundai i800 cars for sale
With 3 new and 307 used Hyundai i800 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.Search
Hyundai i800 MPV (2008 – ) review
The Hyundai i800 provides seating for eight with lots of standard equipment, yet it’s cheap, quick and comfortable. It’s the ultimate people carrier.Read full review
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Latest second hand Hyundai i800 cars for saleView all
£16,199
Hyundai i800 2.5 CRDi [170] SE 5dr Auto Bluetooth
2018 (68 reg) | 30,459 miles
£4,980
Hyundai i800 2.5 CRDi Style Auto 5dr
2012 (62 reg) | 190,700 miles
£23,500
Hyundai I800 Diesel Estate 2.5 CRDi [170] SE 5dr Auto
2019 (19 reg) | 988 miles
£13,500
Hyundai I800 2.5 CRDi [136] SE 5dr
2017 (17 reg) | 47,790 miles
£14,999
Hyundai I800 2.5 CRDI SE 5d 168 BHP
2017 (17 reg) | 40,000 miles
£14,499
Hyundai I800 2.5 CRDI SE 5d 168 BHP
2017 (17 reg) | 45,000 miles
£14,500
Hyundai I800 2.5 CRDi SE 5dr Auto
2016 (16 reg) | 22,625 miles
£16,000
Hyundai i800 Se Crdi 2.5 5dr
2018 (18 reg) | 18,235 miles
£5,250
Hyundai i800 2.5 CRDi Style 5dr
2009 (09 reg) | 131,000 miles
£4,995
Hyundai i800 2.5 CRDi Style MPV 5dr Diesel (168 bhp)
2011 (60 reg) | 137,000 miles
£14,980
Hyundai I800 Crdi Se 2.5 5dr
2016 (16 reg) | 25,000 miles
£7,495
Hyundai i800 2.5 CRDi Style 5dr
2009 (09 reg) | 66,000 miles
£13,480
Hyundai i800 2.5 CRDi SE Auto 5dr
2017 (17 reg) | 39,100 miles
£4,500
Hyundai i800 2.5 CRDi Style 5dr
2012 (12 reg) | 205,000 miles
£12,500
Hyundai i800 2.5 CRDi SE 5dr (EU5)
2015 (65 reg) | 26,000 miles
£5,800
Hyundai i800 2.5 CRDi Style 5dr
2012 (12 reg) | 148,240 miles
£15,000
Hyundai i800 2.5CRDi (136bhp) SE Nav (8st) MPV 5dr
2018 (18 reg) | 33,827 miles
£20,999
Hyundai I800 2.5 CRDi [170] SE Nav 5dr Auto
2019 (19 reg) | 7,557 miles
£15,550
Hyundai I800 2.5 CRDi SE Nav 5dr Auto
2018 (18 reg) | 33,631 miles
£13,499
Hyundai i800 2.5 CRDi SE Auto 5dr
2017 (17 reg) | 41,500 miles
£4,390
Hyundai i800 2.5 CRDi Style 5dr
2010 (60 reg) | 147,000 miles
£19,999
Hyundai I800 2.5 CRDi SE Nav 5dr
2019 (19 reg) | 4,596 miles
£19,999
Hyundai I800 2.5 CRDi SE Nav 5dr
2019 (19 reg) | 4,819 miles
£7,995
Hyundai i800 2.5 CRDi Style 5dr
2010 (10 reg) | 78,000 miles