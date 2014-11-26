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Hyundai i800 cars for sale

With 3 new and 307 used Hyundai i800 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.

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Hyundai i800 MPV (2008 – ) review

Auto Trader rating

3.2

Owner ratings

4.6

The Hyundai i800 provides seating for eight with lots of standard equipment, yet it’s cheap, quick and comfortable. It’s the ultimate people carrier.

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TypeVehicles for saleFromLink to the search results
Brand new - in stock3 cars available for quick delivery£23,930.00Search
Used307 cars available now£1,995.00Search

Brand new - in stock now

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