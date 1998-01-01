Vauxhall Mokka X used cars for sale in East of England
With 53 used Vauxhall Mokka X cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£24,170
£18,495
Save£5,675
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo Active Auto 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£23,220
£17,995
Save£5,225
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo Active (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£26,940
£23,267
Save£3,673
Vauxhall Mokka X 1.4T Elite 5dr Auto Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£21,460
£18,978
Save£2,482
Vauxhall Mokka X 1.6 CDTi ecoTEC D Griffin (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
Latest second hand Vauxhall Mokka X cars for sale in East of England
£9,699
Vauxhall Mokka X X Active start/stop 1.6 5dr
2017 (17 reg) | 46,463 miles
£14,999
Vauxhall Mokka X X Active Turbo Auto 1.4 5dr
2019 (68 reg) | 7,022 miles
£16,499
Vauxhall Mokka X X Hat 1.4t 140ps Active S/s 5dr
2019 (69 reg) | 5 miles
£11,699
Vauxhall Mokka X X Active 1.6 110 Cdti Ecote 5dr
2017 (67 reg) | 25,728 miles
£10,467
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] ecoFLEX Elite 5dr Leather Seats
2017 (17 reg) | 42,962 miles
£10,199
Vauxhall Mokka X X Active 1.6 136 Cdti 5dr
2017 (17 reg) | 44,872 miles
£11,499
Vauxhall Mokka X X Active 1.6 CDTi S/S 5dr
2017 (67 reg) | 21,630 miles
£9,090
Vauxhall Mokka X 1.6i Active 5dr
2017 (17 reg) | 30,800 miles
£9,999
Vauxhall Mokka X X Active 1.6 S/S 5dr
2017 (17 reg) | 41,873 miles
£12,000
Vauxhall Mokka X X Hat 1.4t 140ps Design Nav S/s 5dr
2017 (67 reg) | 27,900 miles
£10,999
Vauxhall Mokka X X Hat 1.4t 140ps Active Au 5dr
2017 (17 reg) | 38,000 miles
£11,473
Vauxhall Mokka X X Design NAV 1.6 (115ps) Start/Stop 5dr
2018 (18 reg) | 16,875 miles
£10,299
Vauxhall Mokka X 1.6i Active 5dr Bluetooth
2016 (66 reg) | 12,902 miles
£11,499
Vauxhall Mokka X X Elite Turbo S/S 1.4 5dr
2017 (17 reg) | 36,788 miles
£25,999
Vauxhall Mokka X X Ultimate 1.6 CDTi (136ps) 4x4 Start/Stop - MASSI 5dr
2019 (69 reg) | 18 miles
£12,499
Vauxhall Mokka X X Active 1.4 Ecotec S/S 5dr
2018 (68 reg) | 17,463 miles
£16,399
Vauxhall Mokka X X Hat 1.4t 140ps Active S/s 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£12,990
Vauxhall Mokka X ACTIVE 1.4 5dr
2018 (18 reg) | 11,820 miles
£11,000
Vauxhall Mokka X X Hat 1.4t 140ps Design Nav S/s 5dr
2017 (66 reg) | 35,178 miles
£12,499
Vauxhall Mokka X X Design Nav S/S 1.6 115PS 5dr
2018 (18 reg) | 17,267 miles
£12,499
Vauxhall Mokka X X Active 1.4 Ecotec S/S 5dr
2018 (68 reg) | 15,034 miles
£13,999
Vauxhall Mokka X X Elite Nav Ecotec 1.4 5dr
2018 (18 reg) | 18,376 miles
£9,980
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo Active Auto 5dr
2017 (17 reg) | 38,184 miles
£15,999
Vauxhall Mokka X X Hat 1.4t 140ps Active S/s 5dr
2019 (69 reg) | 5 miles