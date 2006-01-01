Toyota Yaris used cars for sale in East of England
With 46 used Toyota Yaris cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£21,165
£20,165
Save£1,000
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Excel 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£20,905
£19,905
Save£1,000
Toyota Yaris 1.5 VVT-h GR-Sport E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
Latest second hand Toyota Yaris cars for sale in East of England
£9,995
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Icon 5dr CVT
2015 (65 reg) | 21,933 miles
£11,495
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Icon TSS 5dr CVT
2016 (66 reg) | 18,441 miles
£4,999
Toyota Yaris 1.33 VVT-i TR 5dr
2012 (62 reg) | 43,000 miles
£3,995
Toyota Yaris 1.33 VVT-i TR 5dr
2010 (10 reg) | 49,500 miles
£10,995
Toyota Yaris Hatchback 1.5 VVT-i Excel 5dr
2017 (67 reg) | 21,194 miles
£3,499
Toyota Yaris Hatchback 1.33 VVT-i TR 5dr
2011 (61 reg) | 130,227 miles
£16,499
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Y20 5dr CVT
2019 (19 reg) | 3,175 miles
£5,690
Toyota Yaris D-4D TR 1.4
2013 (13 reg) | 27,452 miles
£14,999
Toyota Yaris Hatchback 1.5 VVT-i Y20 5dr
2019 (19 reg) | 2,619 miles
£2,995
Toyota Yaris Hatchback 1.33 VVT-i TR 5dr
2012 (12 reg) | 135,772 miles
£12,495
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Excel 5dr CVT
2017 (17 reg) | 29,573 miles
£8,495
Toyota Yaris Hatchback 1.5 VVT-i Hybrid T Spirit 5dr CVT
2013 (62 reg) | 38,289 miles
£9,995
Toyota Yaris Hatchback 1.33 VVT-i Icon 5dr CVT
2017 (17 reg) | 19,730 miles
£10,687
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Icon TSS 5dr CVT
2016 (16 reg) | 16,486 miles
£2,295
Toyota Yaris 1.3 VVT-i T3 5dr
2006 (06 reg) | 70,000 miles
£13,495
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Icon Tech 5dr CVT
2018 (18 reg) | 13,900 miles
£11,295
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Icon 5dr CVT
2017 (17 reg) | 25,345 miles
£14,000
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Icon Tech 5dr CVT
2017 (67 reg) | 2,786 miles
£10,995
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Design 5dr CVT
2016 (16 reg) | 32,338 miles
£999
Toyota Yaris 1.3 VVT-i T Spirit 5dr
2004 (04 reg) | 184,000 miles
£12,995
Toyota Yaris Bi-Tone 2.0
2019 (18 reg) | 6,965 miles
£11,495
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Excel 5dr CVT
2015 (15 reg) | 17,520 miles
£1,795
Toyota Yaris VVTI COLOUR COLLECTION 1.3 5dr
2005 (55 reg) | 93,500 miles
£2,290
Toyota Yaris TR VVTI 1.3 5dr
2007 (57 reg) | 94,710 miles