Hyundai ix20 used cars for sale in East of England
With 9 used Hyundai ix20 cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£18,070
£17,070
Save£1,000
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£14,399
Save£16,091
Hyundai IX20 SE NAV 1.6 MY19 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£16,347
Save£14,143
Hyundai IX20 SE 1.6 A/T MY19 5dr
5 door Automatic Petrol MPV
RRP£18,120
£15,838
Save£2,282
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
Latest second hand Hyundai ix20 cars for sale in East of England
£6,000
Hyundai IX20 1.4 STYLE 5d
2013 (63 reg) | 34,000 miles
£5,020
Hyundai IX20 1.6 Active 5dr Auto
2012 (12 reg) | 57,361 miles
£5,330
Hyundai IX20 1.6 Active 5dr Auto
2012 (61 reg) | 39,870 miles
£10,495
Hyundai ix20 1.6 SE Nav 5 Door
2017 (67 reg) | 5,157 miles
£3,390
Hyundai ix20 1.4 CRDi Classic 5dr
2010 (60 reg) | 95,042 miles
£5,690
Hyundai ix20 1.4 Style Hatchback 5dr Petrol Manual (130 g/km, 89 bhp)
2012 (62 reg) | 69,000 miles
£5,499
Hyundai Ix20 Hatchback 1.4 Active 5dr
2013 (13 reg) | 25,390 miles
£3,495
Hyundai ix20 1.4 Classic 5dr
2012 (62 reg) | 103,471 miles
£7,995
Hyundai ix20 1.4 SE Blue Drive 5 Door
2016 (66 reg) | 21,040 miles