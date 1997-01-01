Honda used cars for sale in East of England
With 166 used Honda cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in East of England
£9,174
Honda Civic 1.6 i-DTEC Black Edition 5dr
2015 (15 reg) | 28,000 miles
£800
Honda Cr-V 2.0 ES Executive 5dr (sun roof, a/c)
2000 (X reg) | 143,000 miles
£7,495
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE 5d 153 BHP
2013 (13 reg) | 83,305 miles
£15,137
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr
2016 (66 reg) | 29,700 miles
£13,300
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi 5dr CVT
2018 (68 reg) | 21,794 miles
£2,595
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2007 (57 reg) | 94,000 miles
£4,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (61 reg) | 133,000 miles
£3,500
Honda Civic 2.2 i-CDTi Type S GT-T Hatchback 3dr Diesel Manual (136 g/km, 138 bhp)
(09 reg) | 100,000 miles
£5,699
Honda Civic 1.8 I-VTEC ES-T 5d 138 BHP SAT NAV HONDA HISTORY GLASS ROOF
2011 (11 reg) | 56,643 miles
£16,199
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE Navi CVT (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 275 miles
£14,399
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE Navi (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 401 miles
£13,499
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 665 miles
£16,199
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 955 miles
£29,699
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SE eCVT (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 402 miles
£24,999
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 525 miles
£10,999
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 32,703 miles
£24,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 500 miles
£17,599
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 9,357 miles
£13,999
Honda Civic 1.8 i-VTEC SR 5dr Auto Leather Seats
2017 (17 reg) | 10,665 miles
£8,995
Honda Jazz Hatchback 1.3 EX 5dr CVT
2015 (65 reg) | 22,855 miles
£4,299
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 61,000 miles
£11,491
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX CVT (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 20,707 miles
£1,499
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2006 (56 reg) | 70,000 miles
£3,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2005 (54 reg) | 109,000 miles