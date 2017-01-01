Vauxhall Mokka X used cars for sale in East Midlands
With 167 used Vauxhall Mokka X cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£24,170
£18,495
Save£5,675
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo Active Auto 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£23,220
£17,995
Save£5,225
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo Active (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£26,940
£23,267
Save£3,673
Vauxhall Mokka X 1.4T Elite 5dr Auto Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£21,460
£18,978
Save£2,482
Vauxhall Mokka X 1.6 CDTi ecoTEC D Griffin (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
Latest second hand Vauxhall Mokka X cars for sale in East Midlands
£14,800
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Design Nav 5dr
2019 (19 reg) | 6,497 miles
£13,531
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Design Nav 5dr
2019 (19 reg) | 13,754 miles
£12,731
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2019 (68 reg) | 11,206 miles
£11,540
Vauxhall Mokka X 1.4T Design Nav 5dr Auto
2017 (17 reg) | 23,188 miles
£13,991
Vauxhall Mokka X 1.4T Elite Nav 5dr Auto
2018 (18 reg) | 32,024 miles
£12,919
Vauxhall Mokka X Active 1.4T ecoTEC 2WD 5DR
2019 (68 reg) | 9,310 miles
£14,000
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Design Nav 5dr
2019 (19 reg) | 8,088 miles
£12,881
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2019 (68 reg) | 13,927 miles
£11,551
Vauxhall Mokka X Hatchback 1.6i Active 5dr
2018 (18 reg) | 5,978 miles
£18,300
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] Griffin 5dr Diesel Hatchback
2019 (69 reg) | 690 miles
£10,619
Vauxhall Mokka X Active 1.4T ecoTEC 2WD 5DR
2017 (66 reg) | 28,000 miles
£12,995
Vauxhall Mokka X ELITE NAV CDTI 1.6 5dr
2017 (17 reg) | 30,005 miles
£10,750
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2018 (67 reg) | 22,820 miles
£11,640
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Design Nav 5dr
2018 (18 reg) | 18,282 miles
£15,195
Vauxhall Mokka X 1.4 16V ACTIVE 5DR AUTO
2019 (19 reg) | 13,157 miles
£9,570
Vauxhall Mokka X 1.6i Elite 5dr
2016 (66 reg) | 37,770 miles
£14,295
Vauxhall Mokka X 1.4T Design Sat Nav 5dr AUTOMATIC
2019 (68 reg) | 7,654 miles
£9,995
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] Elite Sat Nav 5dr *4 Wheel Drive
2018 (18 reg) | 74,067 miles
£14,319
Vauxhall Mokka X Active 1.4T 140PS 5DR 2WD 5DR Automatic
2019 (68 reg) | 19,243 miles
£13,919
Vauxhall Mokka X Elite 1.4T ecoTEC 2WD 5DR
2018 (68 reg) | 15,498 miles
£9,300
Vauxhall Mokka VVT 115 Ecotec 4 Start-Stop Active 1.6 5dr
2017 (17 reg) | 28,598 miles
£10,187
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] Design Nav 5dr Hatchback
2017 (17 reg) | 35,433 miles
£15,495
Vauxhall Mokka X 1.4 16V TURBO 140PS ACTIVE 5DR AUTO
2019 (69 reg) | 25 miles
£11,991
Vauxhall Mokka X 1.4T Elite 5dr 4WD Hatchback
2016 (66 reg) | 18,126 miles