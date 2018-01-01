Vauxhall Grandland X used cars for sale in East Midlands
With 36 used Vauxhall Grandland X cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,860
£20,999
Save£7,861
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo SRi Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£29,310
£21,500
Save£7,810
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps SRi NAV AU 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£22,262
£19,900
Save£2,362
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps Sport NAV 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£30,085
£23,822
Save£6,263
Vauxhall Grandland X 1.2T SRi Nav 5dr Auto Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall Grandland X cars for sale in East Midlands
£14,991
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D SE 5dr Hatchback
2018 (18 reg) | 9,748 miles
£16,799
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr Auto Hatchback
2019 (19 reg) | 14,707 miles
£16,771
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 10,233 miles
£18,900
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr Auto [8 Speed] Petrol Hatchback
2019 (19 reg) | 11,190 miles
£19,690
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Sport Nav 5dr
2019 (69 reg) | 100 miles
£16,000
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Sport Nav 5dr
2018 (68 reg) | 8,232 miles
£15,800
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Sport Nav 5dr
2018 (68 reg) | 17,357 miles
£22,806
Vauxhall Grandland X 1.2T SRi Nav 5dr
2019 (69 reg) | 2,000 miles
£16,991
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr Hatchback
2019 (19 reg) | 16,100 miles
£23,995
Vauxhall Grandland X 1.2T Elite Nav 5dr Auto [8 Speed] Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 3,461 miles
£13,699
Vauxhall Grandland X 1.2 SE S/S 5dr
2018 (18 reg) | 17,000 miles
£16,700
Vauxhall Grandland X 1.2 ELITE NAV S/S 5d 129 BHP - SAT NAV. LEATHER. PRIVACY
2018 (18 reg) | 18,653 miles
£16,953
Vauxhall Grandland X 1.5 TURBO D SPORT NAV 5DR AUTO
2018 (68 reg) | 9,829 miles
£16,499
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr Hatchback
2018 (68 reg) | 20,866 miles
£16,500
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr Petrol Hatchback
2018 (68 reg) | 15,969 miles
£16,499
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Sport Nav 5dr Hatchback
2018 (68 reg) | 9,806 miles
£15,000
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D SE 5dr 2WD
2019 (19 reg) | 3,170 miles
£17,995
Vauxhall Grandland X 1.5 TURBO TECH LINE NAV 5DR AUTO
2019 (19 reg) | 1,756 miles
£16,495
Vauxhall Grandland X 1.5 TURBO SE 5DR AUTO
2018 (68 reg) | 4,467 miles
£17,495
Vauxhall Grandland X 1.2 16V TURBO SPORT NAV 5DR
2019 (19 reg) | 4,609 miles
£17,759
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr Hatchback
2019 (19 reg) | 5,840 miles
£14,449
Vauxhall Grandland X 1.2T SE 5dr Hatchback
2018 (68 reg) | 15,110 miles
£17,400
Vauxhall Grandland X 1.2T Elite Nav 5dr Petrol Hatchback
2018 (68 reg) | 18,734 miles
£18,495
Vauxhall Grandland X 1.2 16V TURBO ELITE NAV 5DR
2018 (68 reg) | 11,205 miles