Suzuki Alto used cars for sale in East Midlands
With 17 used Suzuki Alto cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Suzuki Alto cars for sale in East Midlands
£2,999
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (14 reg) | 50,000 miles
£695
Suzuki Alto 1.1 GL 5dr
2005 (55 reg) | 62,000 miles
£2,490
Suzuki Alto 1.0 SZ Hatchback 5dr Petrol Manual (99 g/km, 67 bhp)
2013 (63 reg) | 65,000 miles
£2,600
Suzuki Alto 1.0 SZ2 5d VERY CHEAP INSURANCE AND TAX
2011 (61 reg) | 38,700 miles
£3,650
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2015 (15 reg) | 26,735 miles
£1,990
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2009 (09 reg) | 73,048 miles
£2,089
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2009 (59 reg) | 60,360 miles
£2,900
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (14 reg) | 46,000 miles
£3,495
Suzuki Alto 1.0 SZ Hatchback 5dr Petrol Manual (99 g/km, 67 bhp)
2014 (14 reg) | 18,000 miles
£2,695
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2010 (10 reg) | 27,026 miles
£2,990
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2013 (63 reg) | 50,000 miles
£2,795
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2010 (10 reg) | 62,791 miles
£1,369
Suzuki Alto 1.1 GL 5dr
2005 (55 reg) | 86,000 miles
£1,899
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2009 (59 reg) | 70,000 miles
£1,695
Suzuki Alto 1.1 GL 5dr
2003 (03 reg) | 29,600 miles
£2,250
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2010 (60 reg) | 65,569 miles
£2,495
Suzuki Alto 1.0 SZ4 Hatchback 5dr Petrol Manual (103 g/km, 67 bhp)
2011 (11 reg) | 69,000 miles