Mazda MX-5 used cars for sale in East Midlands
With 93 used Mazda MX-5 cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,095
£24,595
Save£3,500
Mazda MX-5 2.0 SKYACTIV-G 30th Anniversary Edition (s/s) 2dr
2 door Manual Petrol Convertible
RRP£25,765
£22,265
Save£3,500
Mazda MX-5 2.0 SKYACTIV-G Sport Nav+ Convertible 2dr Petrol (s/s) (184 ps)
2 door Manual Petrol Convertible
RRP£28,095
£24,980
Save£3,115
Mazda MX-5 2.0 SKYACTIV-G 30th Anniversary Edition (s/s) 2dr
2 door Manual Petrol Convertible
RRP£28,095
£24,995
Save£3,100
Mazda MX-5 2.0 SKYACTIV-G 30th Anniversary Edition (s/s) 2dr
2 door Manual Petrol Convertible
Latest second hand Mazda MX-5 cars for sale in East Midlands
£1,550
Mazda MX-5 1.8 Sport 2dr
2002 (02 reg) | 127,200 miles
£9,500
Mazda MX-5 1.8 10th Anniversary Limited Edition 2dr
1999 (T reg) | 13,600 miles
£850
Mazda MX-5 1.8 2dr
1998 (S reg) | 103,500 miles
£6,991
Mazda MX-5 1.8i SE 2dr
2012 (12 reg) | 47,058 miles
£1,995
Mazda MX-5 2.0 Option Pack 2dr
2007 (07 reg) | 112,000 miles
£3,289
Mazda MX-5 1.8 Euphonic Limited Edition 2dr
2004 (04 reg) | 35,080 miles
£14,250
Mazda MX-5 1.5 SKYACTIV-G Arctic 2dr
2017 (17 reg) | 1,550 miles
£5,495
Mazda MX-5 1.8 SE 2dr
2010 (10 reg) | 38,000 miles
£6,395
Mazda MX-5 1.8 20TH ANNIVERSARY 2d 125 BHP
2010 (10 reg) | 42,767 miles
£5,295
Mazda MX-5 2.0 SPORT 2d 160 BHP FULL LEATHER,WARRANTY INCLUDED
2008 (58 reg) | 53,814 miles
£3,595
Mazda MX5 I ROADSTER 2.0 2dr
2009 (58 reg) | 110,760 miles
£750
Mazda MX-5 1.6 2dr
2000 (X reg) | 87,560 miles
£4,299
Mazda MX-5 2.0 Sport Convertible 2dr Petrol Manual (193 g/km, 158 bhp)
2007 (07 reg) | 56,000 miles
£2,995
Mazda MX-5 1.8 2dr
2008 (58 reg) | 26,000 miles
£6,500
Mazda MX-5 2.0 2d Hard Top Convertible with Unbelievable Low Mileage and in Stunning C
2009 (09 reg) | 27,271 miles
£1,799
Mazda MX-5 1.8 2dr
2004 (04 reg) | 74,000 miles
£5,394
Mazda MX-5 2.0 Sport Tech Nav Roadster 2dr
2013 (13 reg) | 96,000 miles
£4,680
Mazda MX-5 2.0 Sport 2dr
2008 (08 reg) | 81,000 miles
£14,986
Mazda MX-5 2.0 Sport Nav 2dr
2017 (67 reg) | 26,000 miles
£5,295
Mazda MX-5 2.0 Sport 2dr
2008 (08 reg) | 46,000 miles
£5,990
Mazda MX-5 2.0 LAUNCH EDITION 2d 160 BHP
2005 (55 reg) | 46,823 miles
£8,998
Mazda MX-5 2.0i Sport Graphite 2dr
2013 (63 reg) | 60,000 miles
£8,995
Mazda MX-5 2.0 Venture Edition Roadster 2dr
2013 (13 reg) | 46,352 miles
£9,972
Mazda MX-5 CONVERTIBLE 1.8i SE 2dr [17inch Alloy]
2015 (15 reg) | 5,164 miles