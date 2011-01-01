Lamborghini Aventador used cars for sale in East Midlands
With 11 used Lamborghini Aventador cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Lamborghini Aventador cars for sale in East Midlands
£279,900
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce ISR 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 7,600 miles
£239,000
Lamborghini Aventador LP 740-4 S 2dr ISR 6.5
2018 (18 reg) | 3,830 miles
£209,975
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Roadster ISR 4WD 2dr
2017 (17 reg) | 2,400 miles
£349,950
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster 6.5 2dr
2017 (17 reg) | 600 miles
£169,000
Lamborghini Aventador LP 700-4 2dr ISR 6.5
2011 (61 reg) | 9,267 miles
£279,950
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce 6.5 2dr
2016 (16 reg) | 1,900 miles
£239,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2017 (67 reg) | 2,000 miles
£214,500
Lamborghini Adventador LP 700-4 6.5 2dr
2015 (15 reg) | 2,398 miles
£379,850
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce Roadster 4WD 2dr
2017 (66 reg) | 1,900 miles
£374,975
Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 6.5 2dr
2016 (16 reg) | 4,150 miles
£234,950
Lamborghini Aventador LP740-4 S 6.5 2dr
2017 (17 reg) | 3,000 miles