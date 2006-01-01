Lamborghini used cars for sale in East Midlands
With 28 used Lamborghini cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Lamborghini cars for sale in East Midlands
£205,000
Lamborghini Urus T FSI V8 5dr Auto 4.0
2018 (68 reg) | 8,763 miles
£139,500
Lamborghini Huracan LP 610-4 2dr LDF 5.2
2016 (16 reg) | 10,458 miles
£180,000
Lamborghini Huracan 5.2 V10 LP 640-4 Performante LDF 4WD (s/s) 2dr
2018 (18 reg) | 10,000 miles
£215,000
Lamborghini Huracan V10 640 2dr Auto AWD 5.2
2019 (69 reg) | 1,000 miles
£149,000
Lamborghini Huracan LP 610-4 Avio 2dr LDF 5.2
2017 (17 reg) | 3,753 miles
£132,950
Lamborghini Huracan 5.2 V10 LP 610-4 LDF 4WD (s/s) 2dr
2015 (15 reg) | 16,062 miles
£135,000
Lamborghini Huracan LP 610-4 2dr LDF 5.2
2014 (64 reg) | 16,466 miles
£160,000
Lamborghini Huracan 5.2 LP 610-4 Spyder Auto Seq 4WD 2dr
2017 (17 reg) | 8,840 miles
£279,900
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce ISR 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 7,600 miles
£165,995
Lamborghini Huracan 5.2 V10 LP 610-4 Spyder LDF 4WD (s/s) 2dr
2016 (16 reg) | 8,000 miles
£239,000
Lamborghini Aventador LP 740-4 S 2dr ISR 6.5
2018 (18 reg) | 3,830 miles
£164,950
Lamborghini Murcielago 6.5 LP640 4WD 2dr
2007 (07 reg) | 12,989 miles
£139,500
Lamborghini Huracan LP 610-4 2dr LDF 5.2
2015 (65 reg) | 12,804 miles
£209,975
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Roadster ISR 4WD 2dr
2017 (17 reg) | 2,400 miles
£124,950
Lamborghini Gallardo LP560-2 50th Anniversary Edition 5.2 2dr
2014 (14 reg) | 14,000 miles
£69,990
Lamborghini Gallardo 5.0 V10 Spyder E-Gear 4WD 2dr
2006 (56 reg) | 35,718 miles
£349,950
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster 6.5 2dr
2017 (17 reg) | 600 miles
£169,000
Lamborghini Aventador LP 700-4 2dr ISR 6.5
2011 (61 reg) | 9,267 miles
£279,950
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce 6.5 2dr
2016 (16 reg) | 1,900 miles
£109,975
Lamborghini Gallardo Performante Spyder 5.2 V10 LP570-4 E-GEAR 2dr
2011 (11 reg) | 20,600 miles
£239,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2017 (67 reg) | 2,000 miles
£214,500
Lamborghini Adventador LP 700-4 6.5 2dr
2015 (15 reg) | 2,398 miles
£144,970
Lamborghini Huracan 5.2 LP 610-4 Auto Seq 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 18,000 miles
£379,850
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce Roadster 4WD 2dr
2017 (66 reg) | 1,900 miles