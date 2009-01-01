Hyundai i30 used cars for sale in East Midlands
With 78 used Hyundai i30 cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£22,460
£17,980
Save£4,480
Hyundai i30 1.6 CRDi SE Nav Tourer (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Estate
RRP£28,001
£25,995
Save£2,006
Hyundai I30 HATCHBACK 2.0T GDI N Performance 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£29,995
£25,345
Save£4,650
Hyundai i30 2.0 T-GDi N Performance Fastback (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£25,600
£21,600
Save£4,000
Hyundai i30 1.4 T-GDi Premium SE DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Hyundai i30 cars for sale in East Midlands
£8,700
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive SE Nav 5dr
2016 (66 reg) | 32,686 miles
£9,991
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive SE Nav 5dr
2017 (17 reg) | 22,689 miles
£4,650
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr (ISG)
2012 (62 reg) | 76,344 miles
£8,791
Hyundai I30 HATCHBACK 1.4 Blue Drive SE Nav 5dr
2016 (66 reg) | 32,657 miles
£6,818
Hyundai I30 1.6 CRDi [128] Blue Drive Style Nav 5dr Hatchback
2012 (12 reg) | 19,425 miles
£3,145
Hyundai i30 1.4 Classic 5dr
2010 (10 reg) | 45,699 miles
£5,990
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr
2014 (64 reg) | 51,139 miles
£2,895
Hyundai i30 1.6 Comfort 5dr
2009 (09 reg) | 86,751 miles
£2,490
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2009 (09 reg) | 72,000 miles
£11,999
Hyundai i30 1.6 CRDi [136] Premium 5dr DCT Diesel Hatchback
2017 (67 reg) | 27,000 miles
£3,450
Hyundai i30 1.6 CRDi Premium 5dr
2010 (10 reg) | 62,000 miles
£6,750
Hyundai i30 1.4 Style (100 PS) 5 Door
2013 (13 reg) | 28,702 miles
£5,000
Hyundai I30 1.6L ACTIVE 5d AUTO 118 BHP ***LOVELY AUTOMATIC CAR***
2012 (12 reg) | 84,263 miles
£11,499
Hyundai i30 1.0T GDI SE 5dr Petrol Estate
2018 (18 reg) | 13,438 miles
£3,195
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 78,875 miles
£6,495
Hyundai i30 1.6 CRDi Active Auto 5dr
2013 (63 reg) | 33,000 miles
£3,489
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr (ISG)
2011 (11 reg) | 63,000 miles
£3,000
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2009 (09 reg) | 55,000 miles
£4,995
Hyundai i30 1.6 CRDi Active Auto 5dr
2013 (13 reg) | 85,000 miles
£6,500
Hyundai I30 100 BlueDrive ISG Start-Stop SE 1.4 5dr
2015 (65 reg) | 46,694 miles
£5,500
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr
2014 (64 reg) | 68,340 miles
£7,250
Hyundai i30 1.4 Active 5dr Petrol Hatchback
2014 (64 reg) | 30,375 miles
£5,995
Hyundai I30 Active 1.4 5dr
2014 (14 reg) | 45,612 miles
£6,800
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive S 5dr
2015 (65 reg) | 29,132 miles