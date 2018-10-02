Yellow DS Automobiles DS 3 used cars for sale
With 45 used Yellow DS Automobiles DS 3 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Yellow DS Automobiles DS 3 cars for sale
£8,000
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2016 (66 reg) | 20,387 miles
£7,585
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Chic 3dr
2017 (66 reg) | 24,173 miles
£8,250
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi Prestige (s/s) 3dr
2016 (66 reg) | 23,000 miles
£6,995
DS Automobiles DS 3 1.6 BLUEHDI DSTYLE S/S 3d 98 BHP
2015 (65 reg) | 23,024 miles
£7,637
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2017 (17 reg) | 11,495 miles
£8,650
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Elegance 3dr
2016 (66 reg) | 12,081 miles
£6,527
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2016 (16 reg) | 18,200 miles
£6,500
DS Automobiles Ds 3 BLUEHDI DSPORT S/S 1.6 3dr
2015 (65 reg) | 46,779 miles
£6,100
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech DStyle Nav (s/s) 3dr
2015 (65 reg) | 45,113 miles
£8,000
DS Automobiles Ds 3 1.6 BlueHDi Chic 3dr
2016 (16 reg) | 16,796 miles
£7,699
DS Automobiles Ds 3 1.2 3dr Chic Puretech
2016 (16 reg) | 10,693 miles
£6,850
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2016 (16 reg) | 34,506 miles
£8,795
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi 120 DSport 3dr
2015 (65 reg) | 35,542 miles
£7,470
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi 120 DSport 3dr
2015 (65 reg) | 45,200 miles
£7,995
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH ELEGANCE S/S 3d 109 BHP LOW RATE FINANCE SPECIALIST
2016 (66 reg) | 18,200 miles
£8,691
DS Automobiles 3 1.6 BlueHDi Performance Line 3dr Diesel Hatchback
2017 (17 reg) | 31,252 miles
£7,690
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2017 (17 reg) | 14,556 miles
£8,995
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH PRESTIGE S/S EAT6 3d 109 BHP
2016 (66 reg) | 30,000 miles
£7,580
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Chic 3dr
2016 (66 reg) | 19,961 miles
£8,199
DS Automobiles DS3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr Bluetooth
2016 (66 reg) | 16,771 miles
£10,800
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech Prestige 3dr EAT6
2016 (66 reg) | 8,826 miles
£8,000
DS Automobiles DS3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2017 (67 reg) | 16,317 miles
£7,600
DS Automobiles DS 3 BLUEHDI PERFORMANCE LINE S/S 1.6 3dr
2017 (17 reg) | 52,078 miles
£6,795
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH DSTYLE NAV S/S 3d 109 BHP INTERNET BROWSER*BTOOTH*DAB*AUX
2015 (15 reg) | 38,000 miles