Black DS Automobiles DS 3 used cars for sale
With 216 used Black DS Automobiles DS 3 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Black DS Automobiles DS 3 cars for sale
£7,800
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2016 (66 reg) | 22,362 miles
£7,575
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi 120 Prestige 3dr
2016 (16 reg) | 44,258 miles
£8,691
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Connected Chic 3dr
2017 (67 reg) | 26,698 miles
£6,795
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech DStyle Nav (s/s) 3dr
2015 (65 reg) | 28,822 miles
£10,300
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech Performance Line 3dr
2018 (18 reg) | 20,937 miles
£7,000
DS Automobiles Ds 3 1.6 BlueHDi DStyle Nav 3dr
2015 (65 reg) | 31,241 miles
£9,295
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech 82 Connected Chic 3dr Hatchback
2017 (67 reg) | 20,471 miles
£9,495
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech 82 Connected Chic 3dr
2017 (67 reg) | 7,638 miles
£13,695
DS Automobiles Ds 3 3dr 1.2i Turbo 110 PureTech Cafe Racer *Sat Nav Fu
2018 (68 reg) | 1,885 miles
£6,395
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH CHIC 3d 80 BHP - Platinum Warranty.
2016 (16 reg) | 21,000 miles
£8,799
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech 82 Connected Chic 3dr
2017 (67 reg) | 15,576 miles
£8,999
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech 82 Connected Chic 3dr
2017 (67 reg) | 11,685 miles
£8,555
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Elegance (s/s) 3dr
2016 (66 reg) | 14,150 miles
£7,787
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech 130 Prestige 3dr
2016 (16 reg) | 40,716 miles
£5,500
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech DStyle Nav (s/s) 3dr
2016 (65 reg) | 36,000 miles
£9,290
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech 82 Connected Chic 3dr
2017 (67 reg) | 15,259 miles
£7,867
DS Automobiles DS3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr Bluetooth
2017 (17 reg) | 28,486 miles
£7,660
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Elegance 3dr
2016 (66 reg) | 34,134 miles
£7,790
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2017 (66 reg) | 6,835 miles
£9,990
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech 130 Performance Line 3dr
2017 (17 reg) | 9,593 miles
£6,499
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Elegance (s/s) 3dr
2016 (16 reg) | 44,239 miles
£9,995
DS Automobiles DS 3 PURETECH PERFORMANCE LINE S/S 1.2 3dr
2017 (17 reg) | 8,744 miles
£9,000
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech Elegance 3dr
2016 (66 reg) | 19,671 miles
£7,990
DS Automobiles 3 1.6 BlueHDi Elegance 3dr Diesel Hatchback
2016 (66 reg) | 32,239 miles