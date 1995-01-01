Toyota cars under £5,000
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand cars for sale
£1,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i + 3dr
2006 (56 reg) | 67,000 miles
£4,682
Toyota Yaris 1.33 VVT-i TR 5dr
2013 (63 reg) | 69,601 miles
£2,413
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Ice 5dr
2013 (13 reg) | 108,015 miles
£4,995
Toyota Avensis 1.8 VVT-i V Matic Multidrive S Auto TR 4dr
2010 (10 reg) | 70,000 miles
£3,118
Toyota Yaris 1.33 VVT-i TR 5dr
2010 (10 reg) | 72,000 miles
£950
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Sport 5dr
2006 (06 reg) | 115,000 miles
£990
Toyota Yaris 1.0 VVT-i Blue 3dr
2005 (54 reg) | 124,251 miles
£1,889
Toyota Corolla Verso 1.8 T Spirit Multimode 5dr
2004 (54 reg) | 94,149 miles
£2,995
Toyota Yaris 1.3 VVT-i T Spirit 5dr
2004 (04 reg) | 40,900 miles
£1,995
Toyota Avensis 1.8 VVT-i Colour Collection 5dr
2006 (06 reg) | 91,000 miles
£1,000
Toyota Avensis 1.8 VVT-i TR 5dr
2008 (08 reg) | 200,627 miles
£1,750
Toyota Yaris 1.33 VVT-i T Spirit 3dr
2011 (11 reg) | 123,492 miles
£1,850
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Blue Blue 3dr
2007 (57 reg) | 54,202 miles
£2,240
Toyota Prius 1.5 T4 CVT 5dr
2008 (08 reg) | 166,000 miles
£2,395
Toyota Aygo 1.0 VVT-I ICE 5d 68 BHP
2011 (61 reg) | 73,000 miles
£789
Toyota Yaris 1.3 VVT-i T3 3dr
2005 (55 reg) | 135,000 miles
£800
Toyota Avensis 2.0 VVT-i T4 5dr
2006 (56 reg) | 158,000 miles
£2,975
Toyota Yaris 1.3 VVT-i TR 5dr
2007 (57 reg) | 49,000 miles
£3,650
Toyota Auris 1.6 TR Multimode 5dr
2010 (10 reg) | 99,000 miles
£3,750
Toyota Auris 1.33 VVT-i TR 5dr
2010 (10 reg) | 50,890 miles
£3,950
Toyota Prius 1.5 T4 CVT 5dr
2005 (05 reg) | 53,186 miles
£2,490
Toyota Yaris 1.3 VVT-i TR 5dr
2008 (08 reg) | 78,000 miles
£995
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D SR 5dr
2008 (08 reg) | 158,500 miles
£2,450
Toyota Auris 1.6 VVT-i SR 5dr
2008 (08 reg) | 78,000 miles