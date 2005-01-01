Hyundai cars under £5,000
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RRP£25,520
£25,120
Save£400
Hyundai Ioniq 1.6 h-GDi 1st Edition DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,800
£24,000
Save£1,800
Hyundai Tucson 1.6 CRDi SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£11,320
£10,770
Save£550
Hyundai i10 1.0 Play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand cars for sale
£2,850
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2011 (61 reg) | 114,220 miles
£2,490
Hyundai i30 1.4 Classic 5dr
2010 (10 reg) | 81,843 miles
£2,290
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort Hatchback 5dr Diesel Manual (119 g/km, 115 bhp)
2010 (60 reg) | 99,000 miles
£925
Hyundai Sonata 2.0 CRTD CDX 4dr
2008 (08 reg) | 98,000 miles
£1,391
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2009 (09 reg) | 62,000 miles
£1,475
Hyundai i30 1.6 CRDi Premium 5dr
2009 (09 reg) | 86,932 miles
£4,995
Hyundai ix35 1.7 CRDi 16v Style 2WD 5dr
2012 (12 reg) | 83,000 miles
£3,245
Hyundai Santa Fe 2.2 CRTD CDX SUV 5dr Diesel Manual (7 Seats) (191 g/km, 155 bhp)
2007 (07 reg) | 96,068 miles
£2,990
Hyundai i10 1.2 Active 5dr
2012 (12 reg) | 63,000 miles
£2,895
Hyundai i10 1.2 Comfort 5dr
2010 (60 reg) | 78,986 miles
£1,899
Hyundai i20 1.2 Classic 3dr
2010 (10 reg) | 95,800 miles
£2,501
Hyundai i20 1.4 Style 5dr
2011 (11 reg) | 75,884 miles
£3,795
Hyundai i40 1.6 GDi Blue Drive Active 5dr
2012 (61 reg) | 108,700 miles
£4,795
Hyundai I20 1.2 ACTIVE 5DOOR
2013 (13 reg) | 51,900 miles
£1,000
Hyundai Santa Fe 2.4 CDX 5dr
2005 (55 reg) | 96,950 miles
£2,995
Hyundai i10 1.2 Style 5dr
2009 (09 reg) | 45,000 miles
£4,395
Hyundai ix20 1.4 CRDi Classic 5dr
2012 (62 reg) | 54,154 miles
£4,777
Hyundai i20 1.2 Active 3dr Petrol Hatchback
2014 (14 reg) | 29,960 miles
£1,499
Hyundai Tucson 2.0 CRTD CDX 5dr
2005 (55 reg) | 116,402 miles
£4,750
Hyundai i10 1.0 S 5dr
2016 (66 reg) | 36,000 miles
£4,495
Hyundai i10 1.2 Classic 5dr
2013 (13 reg) | 10,000 miles
£2,990
Hyundai i10 1.2 Style 5dr
2010 (10 reg) | 55,868 miles
£2,495
Hyundai i20 1.2 Classic 5dr
2011 (61 reg) | 79,000 miles
£2,850
Hyundai i10 1.2 Classic 5dr
2009 (59 reg) | 46,816 miles