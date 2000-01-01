Honda cars under £5,000
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Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand cars for sale
£1,295
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2007 (56 reg) | 89,000 miles
£2,000
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2005 (05 reg) | 78,000 miles
£2,990
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2007 (07 reg) | 93,000 miles
£3,289
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 66,000 miles
£4,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES i-Shift 5dr
2008 (58 reg) | 39,000 miles
£3,200
Honda Civic 1.4 i-DSI SE i-Shift 5dr
2008 (08 reg) | 59,000 miles
£4,500
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2007 (57 reg) | 85,000 miles
£1,889
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2004 (54 reg) | 82,968 miles
£2,295
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2005 (05 reg)
£1,191
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2006 (06 reg) | 104,000 miles
£4,895
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX CVT 5dr
2011 (60 reg) | 62,000 miles
£2,150
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 134,355 miles
£1,489
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 118,385 miles
£3,450
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (57 reg) | 134,400 miles
£1,690
Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive Tourer 5dr
2004 (04 reg) | 112,920 miles
£4,495
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2011 (11 reg) | 80,000 miles
£1,000
Honda Civic 1.4 i-DSI SE Plus 5dr (Metallic Paint)
2008 (08 reg) | 100,000 miles
£1,895
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2007 (07 reg) | 65,000 miles
£995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (05 reg) | 107,072 miles
£3,300
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 79,665 miles
£977
Honda Accord 2.0 i-VTEC SE 4dr
2006 (06 reg) | 128,600 miles
£3,999
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2012 (12 reg) | 106,000 miles
£2,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2004 (04 reg) | 85,000 miles
£3,350
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2011 (61 reg) | 90,500 miles