Lamborghini used cars for sale in Bromley
With 9 used Lamborghini cars in Bromley available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Lamborghini cars for sale in Bromley
£144,500
Lamborghini Huracan 5.2 V10 LP 610-4 Spyder LDF 4WD (s/s) 2dr
2016 (16 reg) | 16,000 miles
£379,950
Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ ISR 4WD 2DR 6.5
2019 | 250 miles
£219,977
Lamborghini Urus 4.0T FSI V8 5dr Auto
2019 (69 reg) | 750 miles
£234,901
Lamborghini Urus 4.0T FSI V8 5dr Auto
2019 (19 reg) | 432 miles
£204,877
Lamborghini Aventador LP 700-4 2dr ISR 6.5
2013 (63 reg) | 19,800 miles
£237,995
Lamborghini Urus 4.0T FSI V8 5dr Auto
2019 (19 reg) | 75 miles
£299,977
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce 2dr ISR 6.5
2016 (66 reg) | 6,500 miles
£76,977
Lamborghini Gallardo Spyder 2dr E Gear 5.0
2007 (56 reg) | 21,200 miles
£228,000
Lamborghini Huracan SOLD - MORE WANTED 5.2 2dr
2018 (18 reg) | 39 miles