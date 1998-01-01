Toyota used cars for sale in Brighton
With 216 used Toyota cars in Brighton available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Brighton
£52,000
Toyota Land Cruiser V8 Diesel Sw 4.5 D-4D 5dr Auto
2015 (65 reg) | 33,093 miles
£23,500
Toyota Rav4 Estate 2.5 VVT-i Hybrid Icon Tech TSS 5dr CVT 2WD
2018 (18 reg) | 11,800 miles
£7,650
Toyota RAV4 2.2 SR D-CAT 5 Door Automatic
2011 (11 reg) | 70,443 miles
£2,450
Toyota Avensis 2.0 D-4D TR 5dr
2009 (09 reg) | 119,000 miles
£9,995
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Press 5dr x-shift
2018 (18 reg) | 2,383 miles
£24,250
Toyota Corolla Touring Sport 1.8 VVT-i Hybrid Design 5dr CVT
2019 (19 reg) | 5,501 miles
£20,495
Toyota Rav4 Estate 2.5 VVT-i Hybrid Business Ed Plus TSS 5dr CVT 2WD
2016 (66 reg) | 31,918 miles
£5,999
Toyota Yaris Hatchback 1.33 VVT-i TR 5dr
2013 (13 reg) | 36,368 miles
£22,999
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Icon 5dr CVT
2019 (69 reg) | 869 miles
£11,000
Toyota Auris Hatchback 1.2T Design 5dr
2016 (16 reg) | 17,556 miles
£12,995
Toyota Auris Touring Sport 1.8 VVTi Hybrid Icon+ 5dr CVT Auto
2014 (64 reg) | 37,886 miles
£24,295
Toyota Prius+ estate 1.8 VVTi Excel+ 5dr CVT Auto
2017 (17 reg) | 26,350 miles
£23,750
Toyota Corolla Hatchback 1.8 VVT-i Hybrid Excel 5dr CVT
2019 (19 reg) | 9,589 miles
£5,500
Toyota MR2 2.0 GT T-Bar 2dr
1998 (S reg) | 90,299 miles
£2,999
Toyota Aygo BLACK 1.0 PETROL 5 DOOR AIR CON
2010 (10 reg) | 41,440 miles
£3,995
Toyota Aygo 1.0 BLUE VVT-I 5d 67 BHP
2009 (59 reg) | 53,264 miles
£8,995
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Pression TSS 5dr x-shift
2016 (66 reg) | 14,968 miles
£500
Toyota Yaris 1.0 VVT-i 16v GS 5dr
1999 (V reg) | 102,000 miles
£5,795
+ VAT
Toyota Hilux HL3 4X4 D-4D DCB 2.5
2010 (59 reg) | 178,569 miles
£21,500
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2017 (17 reg) | 15,418 miles
£5,495
Toyota Yaris 1.3 TR VVT-I AUTOMATIC 5 DOOR TR spec, Metallic, Alloys, A/C
2010 (60 reg) | 32,000 miles
£25,800
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Dynamic 5dr CVT
2018 (68 reg) | 4,659 miles
£7,300
Toyota Aygo Hatchback Special Editions 1.0 VVT-i X-Cite 2 5dr
2016 (66 reg) | 11,654 miles
£24,000
Toyota Prius+ estate 1.8 VVTi Icon TSS 5dr CVT Auto
2019 (19 reg) | 12,109 miles