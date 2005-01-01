Honda used cars for sale in Bournemouth
With 193 used Honda cars in Bournemouth available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Bournemouth
£2,295
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2005 (05 reg)
£6,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES 5dr
2010 (10 reg) | 54,000 miles
£8,200
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX CVT 5dr
2014 (14 reg) | 30,911 miles
£6,295
Honda Cr-V I-DTEC ES-T 2.2 5dr
2011 (61 reg) | 87,000 miles
£4,295
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2007 (57 reg) | 108,000 miles
£31,000
Honda Civic 2.0 VTEC Turbo Type R GT 5dr
2019 | 320 miles
£17,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus Navi (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 10,400 miles
£11,899
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 17,300 miles
£4,995
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 104,000 miles
£15,000
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 1,400 miles
£3,995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2009 (58 reg) | 62,000 miles
£2,895
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX 5dr
2006 (06 reg) | 71,350 miles
£7,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SR 4x4 5dr
2013 (13 reg) | 76,666 miles
£13,190
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX Plus Auto 5dr
2016 (65 reg) | 20,000 miles
£13,495
Honda Hr-V 1.6i-DTEC SE Navi (s/s) 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 29,500 miles
£19,995
Honda CR-V 5-Door 2.0 i-VTEC EX 5dr
2016 (16 reg) | 16,000 miles
£8,989
Honda Civic 1.8 SR Tourer 5dr
2015 (64 reg) | 57,878 miles
£3,495
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (05 reg)
£2,895
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX 5dr
2008 (58 reg) | 113,709 miles
£11,750
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (13 reg) | 58,352 miles
£16,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 4x4 5dr (ADAS)
2014 (64 reg) | 16,950 miles
£6,250
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr CVT
2013 (13 reg) | 45,102 miles
£5,295
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2008 (08 reg) | 87,500 miles
£4,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 104,000 miles