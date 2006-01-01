Vauxhall used cars for sale in Bolton
With 1,086 used Vauxhall cars in Bolton available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in Bolton
£3,295
Vauxhall Corsa 1.2 SXI AC 5d 83 BHP 2 KEYS+FSH+CLOTH SEATS+ALLOYS
2011 (61 reg) | 52,900 miles
£6,500
Vauxhall Insignia 2.0 SRI CDTI ECOFLEX S/S 5DR
2015 (15 reg) | 55,000 miles
£10,999
Vauxhall Astra 1.4T 16V 150 SRi 5dr
2018 (67 reg) | 16,420 miles
£790
Vauxhall Vectra 1.9 CDTi SXi 5dr
2006 (55 reg) | 135,876 miles
£9,995
Vauxhall Astra 1.6 ELITE NAV CDTI S/S 5DR
2016 (66 reg) | 27,000 miles
£1,350
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v SE Hatchback 5dr Diesel Automatic (179 g/km, 158 bhp)
2009 (09 reg) | 149,000 miles
£590
Vauxhall Astra 1.7 CDTi 16v SRi Sport Hatch 3dr
2007 (07 reg) | 156,000 miles
£1,800
Vauxhall Zafira 1.6 i VVT 16v Exclusiv 5dr
2011 (11 reg) | 110,000 miles
£2,695
Vauxhall Corsa 1.2 i Energy 3dr
2013 (63 reg) | 44,000 miles
£4,995
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v Limited Edition 5dr (a/c)
2014 (64 reg) | 50,000 miles
£13,500
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2019 (19 reg) | 14,591 miles
£17,300
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Elite Nav 5dr
2018 (68 reg) | 18,217 miles
£14,300
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Design Nav 5dr
2019 (19 reg) | 8,828 miles
£11,500
Vauxhall Corsa 1.4 SE Nav 5dr Auto
2019 (19 reg) | 11,550 miles
£8,000
Vauxhall Corsa 1.4 [75] SRi 5dr
2017 (67 reg) | 12,433 miles
£10,800
Vauxhall Corsa 1.4 SRi Vx-line 5dr Auto
2018 (18 reg) | 16,037 miles
£14,000
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Design Nav 5dr
2019 (19 reg) | 10,430 miles
£10,300
Vauxhall Corsa 1.4 SRi Vx-line Nav Black 5dr
2019 (19 reg) | 10,272 miles
£1,350
Vauxhall Zafira 1.6 i 16v Club 5dr
2005 (55 reg) | 103,000 miles
£4,750
Vauxhall Corsa 1.4 SE 5dr
2015 (64 reg) | 48,728 miles
£8,750
Vauxhall Astra 1.6 SRI NAV CDTI S/S 5d 134 BHP
2017 (17 reg) | 44,000 miles
£8,500
Vauxhall Mokka 1.6 SE CDTI S/S 5d 134 BHP Heated Leather Seats Bluetooth DAB Digital Radio
2015 (65 reg) | 25,000 miles
£3,600
Vauxhall Astra 2.0 CDTi SRi Auto 5dr
2012 (62 reg) | 73,000 miles
£3,995
Vauxhall Corsa 1.4 i 16v SRi 3dr (a/c)
2014 (64 reg) | 81,000 miles