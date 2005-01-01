Lamborghini used cars for sale in Bolton
With 9 used Lamborghini cars in Bolton available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Lamborghini cars for sale in Bolton
£230,000
Lamborghini Urus 4.0 V8 BiTurbo Auto 4WD 5dr
2019 (19 reg) | 700 miles
£412,000
Lamborghini Aventador 6.5 LP 770-4 SVJ 2d 759 BHP UK'S LARGEST INDOOR HEATED SHOWROOM
2019 (19 reg) | 4,521 miles
£74,995
Lamborghini Gallardo 5.0 V10 Spyder E-Gear 4WD 2dr
2006 (06 reg) | 27,369 miles
£190,000
Lamborghini Urus 4.0 V8 BiTurbo SUV 5dr Petrol Auto 4WD (650 ps)
2018 (68 reg) | 5,000 miles
£204,990
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 ISR 4WD 2dr EU5
2015 (15 reg) | 10,000 miles
£180,000
Lamborghini Huracan 5.2 V10 LP 640-4 Performante LDF 4WD (s/s) 2dr
2018 (67 reg) | 8,926 miles
£139,995
Lamborghini Murcielago 6.2 4WD 2dr
2005 (05 reg) | 19,370 miles
£169,995
Lamborghini Huracan 5.2 LP 610-4 Spyder Auto Seq 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 8,500 miles
£189,995
Lamborghini Murcielago 6.5 LP640 4WD 2dr
2007 (56 reg) | 19,750 miles