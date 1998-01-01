Honda used cars for sale in Bolton
With 176 used Honda cars in Bolton available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Bolton
£12,199
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr Auto [Nav]
2016 (66 reg) | 7,740 miles
£11,299
Honda Jazz 1.3 EX 5dr CVT
2016 (66 reg) | 5,230 miles
£10,299
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 25,930 miles
£3,300
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 79,665 miles
£995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 110,000 miles
£1,000
Honda Accord 2.0 i-VTEC SE 4dr
2004 (54 reg) | 79,000 miles
£10,750
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC SE NAVI 5d 118 BHP SAT NAV Privacy Glass WIFI Hotspot Parking Se
2016 (16 reg) | 47,000 miles
£3,290
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 51,000 miles
£2,490
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 121,000 miles
£6,250
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2008 (08 reg) | 88,000 miles
£899
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2002 (02 reg) | 120,000 miles
£2,550
Honda Jazz 1.4 ES 5dr
2010 (10 reg) | 66,000 miles
£3,999
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES CVT 5dr
2011 (61 reg) | 37,513 miles
£2,795
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 142,703 miles
£2,695
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (07 reg) | 143,517 miles
£4,990
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2012 (61 reg) | 103,000 miles
£1,390
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2009 (09 reg) | 130,000 miles
£999
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2002 (02 reg) | 120,000 miles
£14,000
Honda Cr-V 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5d 118 BHP SAT NAV Privacy Glass Bluetooth Reversin
2017 (67 reg) | 30,000 miles
£5,599
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2012 (62 reg) | 28,820 miles
£4,990
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 77,000 miles
£2,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2004 (04 reg) | 110,000 miles
£3,390
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 69,000 miles
£890
Honda Civic 2.2 i-CTDi Type S 3dr
2008 (08 reg) | 118,000 miles