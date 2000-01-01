Toyota used cars for sale in Blackburn
With 162 used Toyota cars in Blackburn available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Blackburn
£2,299
Toyota Aygo 1.0 SPORT VVT-I 5DR CHECHK OUR 5* REVIEWS
2006 (06 reg) | 94,000 miles
£2,240
Toyota Prius 1.5 T4 CVT 5dr
2008 (08 reg) | 166,000 miles
£1,495
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Black 5dr
2007 (07 reg) | 130,000 miles
£6,077
Toyota Yaris 1.33 VVT-i Sport 5dr
2014 (64 reg) | 35,231 miles
£1,490
Toyota Yaris 1.0 VVT-i T2 Hatchback 5dr Petrol Manual (127 g/km, 67 bhp)
2007 (57 reg) | 91,000 miles
£3,395
Toyota Yaris 1.4 D-4D SR 5dr
2009 (09 reg) | 64,000 miles
£5,300
Toyota Yaris 1.33 VVT-i T Spirit 5dr
2012 (62 reg) | 45,447 miles
£1,295
Toyota Avensis 2.2 D-4D T3-X 5dr
2006 (06 reg) | 142,000 miles
£580
Toyota Yaris 1.4 D-4D GS 3dr
2002 (52 reg) | 112,804 miles
£5,995
Toyota Avensis 2.2 D-CAT Excel Saloon 4dr Diesel Automatic (167 g/km, 150 bhp)
2013 (63 reg) | 80,000 miles
£1,489
Toyota Corolla 1.6 SR Hatchback 3dr Petrol Manual (176 g/km, 109 bhp)
2000 (W reg) | 70,000 miles
£6,495
Toyota Auris 1.8 T4 Hatchback 5dr Petrol Hybrid CVT (93 g/km, 98 bhp)
2012 (12 reg) | 62,000 miles
£2,695
Toyota RAV4 2.2 D-4D XT-R 4WD 5dr
2008 (57 reg) | 110,105 miles
£2,495
Toyota Yaris 1.33 VVT-i TR 5dr
2009 (59 reg) | 70,000 miles
£6,350
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D Invincible SUV 5dr Diesel Automatic (248 g/km, 201 bhp)
2007 (56 reg) | 185,000 miles
£1,490
Toyota Yaris 1.0 VVT-i TR Hatchback 3dr Petrol Manual (118 g/km, 68 bhp)
2010 (10 reg) | 123,000 miles
£9,991
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Sport 5dr CVT
2015 (65 reg) | 31,628 miles
£990
Toyota Yaris 1.0 VVT-i T3 3dr
2003 (03 reg) | 103,500 miles
£6,195
Toyota Estima AERAS PETROL 7 SEATER 2.4 5dr
2008 (08 reg) | 79,500 miles
£8,500
Toyota Land Cruiser LC4 8-SEATS 3.0 D-4D 5d 164 BHP 8 SEATER | FULL LEATHER | LC4
2005 (05 reg) | 80,000 miles
£3,900
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Mode 3dr
2013 (63 reg) | 33,109 miles
£1,990
Toyota RAV4 2.0 VVT-i NRG SUV 3dr Petrol Automatic 4WD (224 g/km, 147 bhp)
2003 (03 reg) | 91,000 miles
£5,989
Toyota Estima 2.4 5dr
2008 (08 reg) | 65,000 miles
£3,495
Toyota Verso 2.0 D-4D TR 5dr (7 Seats)
2012 (12 reg) | 149,123 miles