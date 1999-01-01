Honda used cars for sale in Chelmsford
With 236 used Honda cars in Chelmsford available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Chelmsford
£10,800
Honda Civic 1.8 I-VTEC SE PLUS NAVI 5d AUTO 140 BHP ULEZ COMPLIANT
2016 (66 reg) | 30,201 miles
£3,200
Honda Civic 1.3 I-DSI SE I-SHIFT 5d 82 BHP
2008 (08 reg) | 59,000 miles
£4,895
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX CVT 5dr
2011 (60 reg) | 62,000 miles
£1,999
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2008 (57 reg) | 108,800 miles
£2,495
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2007 (07 reg) | 95,000 miles
£4,750
Honda Freed
2019 (69 reg) | 59,000 miles
£5,475
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX GT 5dr
2010 (10 reg) | 65,000 miles
£2,190
Honda Accord 2.4 i-VTEC Executive 4dr
2004 (54 reg) | 90,000 miles
£3,810
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2013 (62 reg) | 87,000 miles
£5,095
Honda Jazz 1.4 i-VTEC Si 5dr
2013 (13 reg) | 60,000 miles
£7,450
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2011 (61 reg) | 90,000 miles
£4,990
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC ES 5d AUTOMATIC SAT NAV 148 BHP
2007 (07 reg) | 86,000 miles
£5,450
Honda Accord 2.0 i-VTEC EX Saloon 4dr Petrol Automatic (182 g/km, 154 bhp)
2010 (60 reg) | 95,750 miles
£3,995
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2007 (57 reg) | 86,000 miles
£3,450
Honda Jazz 1.4 ES-T 5dr
2009 (59 reg) | 57,025 miles
£3,582
Honda Civic 1.3 IMA ES 4dr
2008 (57 reg) | 84,000 miles
£1,890
Honda Civic 1.6 i-VTEC Sport 3dr
2005 (05 reg) | 69,538 miles
£775
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2003 (53 reg) | 126,000 miles
£2,895
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2006 (06 reg) | 54,089 miles
£22,800
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX Auto 4WD 5dr
2018 (18 reg) | 17,890 miles
£4,950
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2009 (09 reg) | 80,000 miles
£4,489
Honda Accord 2.2 I-DTEC TYPE-S 5d 177 BHP
2011 (11 reg) | 146,000 miles
£650
Honda Accord 2.0 i-VTEC SE Executive Sport 5dr (sun roof)
1999 (V reg)
£3,595
Honda Jazz 1.2 SE 5dr (VSA)
2010 (59 reg) | 50,000 miles