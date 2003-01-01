Honda used cars for sale in Bath
With 252 used Honda cars in Bath available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Bath
£1,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2003 (03 reg) | 146,600 miles
£12,480
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD Bluetooth
2015 (64 reg) | 26,450 miles
£599
Honda Civic 1.4 i 5dr (Sun Roof)
1998 (S reg) | 66,200 miles
£3,350
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2011 (61 reg) | 90,500 miles
£10,780
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE 4WD (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 60,000 miles
£18,889
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE+ 5-Door 5dr
2017 (67 reg) | 12,392 miles
£10,999
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 55,600 miles
£6,790
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (61 reg) | 88,900 miles
£1,890
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2007 (07 reg) | 107,000 miles
£3,290
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2009 (59 reg) | 64,000 miles
£5,990
Honda Civic 1.6 i-DTEC ES 5dr
2013 (63 reg) | 63,000 miles
£4,692
Honda Civic 1.4 i-VTEC Type S 3dr
2011 (11 reg) | 50,000 miles
£2,299
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2006 (06 reg) | 89,000 miles
£895
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2005 (55 reg) | 174,213 miles
£5,195
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2011 (61 reg) | 50,494 miles
£13,334
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE (s/s) 5-Door 5dr
2016 (16 reg) | 42,000 miles
£5,595
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2010 (10 reg) | 42,859 miles
£13,895
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2018 (68 reg) | 1,074 miles
£4,999
Honda Cr-V 2.2 I-CTDI EX 5d 139 BHP COLOR SAT NAV REV.. CAMERA
2009 (58 reg) | 105,000 miles
£7,499
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE 5dr Alloy Wheels
2014 (63 reg) | 25,726 miles
£9,950
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 73,000 miles
£2,795
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2005 (55 reg) | 43,125 miles
£6,490
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX GT 5dr
2012 (12 reg) | 77,000 miles
£6,990
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR Tourer 5dr
2014 (14 reg) | 74,000 miles