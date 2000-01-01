Vauxhall used cars for sale in Barry
With 298 used Vauxhall cars in Barry available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in Barry
£695
Vauxhall Corsa SXI 16V 1.2 5dr
2002 (02 reg) | 80,111 miles
£12,991
Vauxhall Astra 1.4T 16V 150 SRi 5dr Auto
2019 (19 reg) | 6,713 miles
£7,990
Vauxhall Insignia 1.6 CDTi SRi VX Line Nav (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 54,881 miles
£4,491
Vauxhall Astra 2.0 SE CDTI S/S 5d 163 BHP NOVEMBER 2020 MOTJust Been Serviced
2014 (63 reg) | 82,694 miles
£7,991
Vauxhall Mokka 1.6 CDTi Exclusiv 5dr
2016 (16 reg) | 52,650 miles
£3,595
Vauxhall Corsa 1.3 CDTi 16v Limited Edition 5dr
2012 (62 reg) | 46,923 miles
£1,889
Vauxhall Zafira 1.6 i 16v Energy 5dr
2007 (57 reg) | 99,987 miles
£2,499
Vauxhall Zafira 1.9 CDTi Exclusiv 5dr
2010 (10 reg) | 116,745 miles
£4,690
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v Elite 5dr
2012 (12 reg) | 83,419 miles
£5,690
Vauxhall Astra 1.4T 16v SRi 5dr
2013 (63 reg) | 32,690 miles
£7,491
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi SRi VX Line Nav Sport Tourer Auto 5dr
2014 (64 reg) | 58,610 miles
£950
Vauxhall Astra 1.8 i Sport Twin Top 2dr
2007 (07 reg) | 79,678 miles
£3,245
Vauxhall Zafira 1.9 DESIGN CDTI 16V 5d 150 BHP! p/x welcome! AUTOMATIC! HALF-LEATHER! 68K M
2008 (08 reg) | 68,500 miles
£9,052
Vauxhall Corsa 1.4 SRi Vx-line 5dr Bluetooth
2017 (67 reg) | 8,600 miles
£6,699
Vauxhall Mokka 1.6 i VVT 16v Exclusiv (s/s) 5dr
2014 (14 reg) | 37,937 miles
£5,550
Vauxhall Corsa 1.2i Limited Edition 3dr
2015 (15 reg) | 32,748 miles
£1,000
Vauxhall Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX 16v Exclusiv 3dr
2011 (11 reg) | 124,000 miles
£7,495
Vauxhall Insignia 1.6 CDTi ecoFLEX Tech Line 5dr [Start Stop] Satellite Navigation
2015 (65 reg) | 45,434 miles
£8,742
Vauxhall Insignia 1.6 CDTi ecoFLEX Tech Line 5dr [Start Stop] Satellite Navigation
2016 (16 reg) | 29,045 miles
£7,345
Vauxhall Astra 1.6 CDTi 16V Tech Line 5dr Air Conditioning
2016 (16 reg) | 63,240 miles
£7,550
Vauxhall Corsa 1.4 Limited Edition 5dr Bluetooth
2016 (66 reg) | 22,827 miles
£8,591
Vauxhall Insignia 1.6 CDTi SRi Vx-line Nav 5dr [Start Stop]
2016 (66 reg) | 62,657 miles
£10,991
Vauxhall Zafira 1.4T SRi 5dr
2017 (67 reg) | 30,536 miles
£14,691
Vauxhall Grandland X 1.2T SE 5dr
2019 (19 reg) | 2,058 miles