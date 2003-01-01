Honda used cars for sale in Barnsley
With 122 used Honda cars in Barnsley available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Barnsley
£9,400
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr Bluetooth
2015 (65 reg) | 25,052 miles
£5,750
Honda Jazz 1.2 i-VTEC S 5dr (a/c)
2014 (14 reg) | 29,000 miles
£3,490
Honda Civic 1.8 i-VTEC Si 5dr
2010 (10 reg) | 81,000 miles
£5,934
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr Alloy Wheels
2012 (12 reg) | 50,071 miles
£2,890
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2006 (56 reg) | 36,000 miles
£11,499
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr Bluetooth
2017 (67 reg) | 18,013 miles
£1,495
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2006 (56 reg) | 97,500 miles
£2,495
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Executive 5dr
2005 (55 reg) | 117,000 miles
£1,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Executive 5dr
2003 (52 reg) | 109,000 miles
£2,499
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES i-Shift 5dr
2008 (08 reg) | 98,298 miles
£1,695
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2004 (04 reg) | 147,764 miles
£1,395
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX 5dr
2007 (07 reg) | 126,000 miles
£1,795
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S 3dr
2007 (07 reg) | 116,000 miles
£7,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 104,764 miles
£5,695
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES-T 5dr
2014 (14 reg) | 76,200 miles
£13,995
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Navi (s/s) 5dr
2019 (68 reg) | 5,688 miles
£4,995
Honda Jazz 1.4 EX 5dr
2009 (09 reg) | 28,000 miles
£15,650
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR Auto (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 3,563 miles
£995
Honda Cr-V 2.0 ES 5dr (sun roof, a/c)
2001 (Y reg) | 120,000 miles
£10,850
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE-T 4x4 5dr (SD Navi)
2015 (15 reg) | 45,655 miles
£4,690
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC ES 5d 148 BHP SERVICE HISTORY ## PRISTINE
2007 (07 reg) | 62,000 miles
£3,695
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2007 (57 reg) | 108,000 miles
£13,794
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC Black Edition 5dr (FULL LEATHER+SAT NAV)(LOADS OF EXTRAS)
2016 (16 reg)
£14,254
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 SE 5dr Auto [Nav/DASP] Satellite Navigation
2015 (65 reg) | 28,287 miles