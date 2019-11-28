Blue Audi A4 used cars for sale
With 299 used Blue Audi A4 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Blue Audi A4 cars for sale
£10,000
Audi A4 2.0 TDI e SE Technik 4dr
2015 (65 reg) | 66,120 miles
£10,199
Audi A4 2.0 TDI 177 SE Technik 4dr Leather Seats
2015 (15 reg) | 70,127 miles
£14,495
Audi A4 2.0 TFSI S line S Tronic (s/s) 4dr
2016 (66 reg) | 78,000 miles
£10,500
Audi A4 2.0 TDI 177 SE Technik 4dr
2015 (64 reg) | 51,033 miles
£2,400
Audi A4 1.8 T Limited Edition 4dr
2004 (04 reg) | 79,000 miles
£3,841
Audi A4 2.0 TDI S LINE TDV 4d 140 BHP *CHRISTMAS DEAL 1 YEAR WARRANTY*
2007 (07 reg) | 53,000 miles
£15,990
Audi A4 Saloon Sport ultra 2.0 TDI 150 PS S tronic 4dr
2016 (66 reg) | 33,577 miles
£3,995
Audi A4 2.0 TDI SE 4dr
2012 (12 reg) | 140,000 miles
£9,450
Audi A4 1.8 TFSI Black Edition 4dr
2012 (62 reg) | 53,000 miles
£1,500
Audi A4 2.0 TDI S line 4dr
2006 (06 reg) | 160,209 miles
£17,295
Audi A4 2.0 TDI 190 S Line 4dr Diesel Saloon
2016 (16 reg) | 17,653 miles
£5,995
Audi A4 TDI SE 2.0 4dr
2010 (59 reg) | 47,256 miles
£850
Audi A4 2.0 SE 4dr
2005 (55 reg) | 113,000 miles
£23,995
Audi A4 S line 2.0 TFSI 190 PS S tronic 4dr
2018 (18 reg) | 6,998 miles
£12,000
Audi A4 2.0 TDI 177 SE Technik 4dr Multitronic
2015 (15 reg) | 40,772 miles
£15,089
Audi A4 2.0T FSI Sport 4dr Satellite Navigation
2016 (66 reg) | 35,481 miles
£3,795
Audi A4 2.7 TDI SE Multitronic 4dr
2008 (57 reg) | 104,000 miles
£4,950
Audi A4 2.0 TDI SE Multitronic 4dr
2009 (09 reg) | 88,000 miles
£11,995
Audi A4 1.8 TFSI SE Technik 4dr
2015 (15 reg) | 31,810 miles
£10,646
Audi A4 2.0 TDI ultra SE Technik 4dr
2015 (65 reg) | 54,869 miles
£10,059
Audi A4 2.0 TDI ultra SE Technik 4dr
2015 (65 reg) | 66,275 miles
£2,450
Audi A4 2.0 TFSI 4dr
2005 (05 reg) | 84,902 miles
£4,995
Audi A4 3.2 FSI SE quattro 4dr
2008 (08 reg) | 136,000 miles
£9,491
Audi A4 2.7 TDI SE 4d 187 BHP *BUY NOW PAY FEB 2020!!!
2011 (61 reg) | 53,000 miles
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Review
Audi A4 saloon (2019 - ) review
The Audi A4 has some of the fiercest competitors anywhere in motoring, but it more than holds its own, even in such esteemed company. Read our review to
28 Nov 2019
Review
Audi A4 Saloon (2015 - 2018) review
The Audi A4 has lived in the shadow of the BMW 3 Series for a long time, but could this latest version have what it takes to topple the class-leader?
20 Apr 2016
News
Frankfurt Motor Show 2015: Audi A4
The all-new Audi A4 makes an appearance at the Frankfurt Motor Show
11 Sep 2015
First Drive
2015 Audi A4 2.0 TDI 190 Ultra first drive review
We drive the latest, all-new version of the Audi A4 to see if it has what it takes to mix it with the class-leading compact execs from the likes of BMW,
10 Sep 2015