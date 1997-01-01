Honda used cars for sale in Aberdeen
With 35 used Honda cars in Aberdeen available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Aberdeen
£8,700
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr
2014 (64 reg) | 13,824 miles
£6,450
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2009 (09 reg) | 45,582 miles
£12,500
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport (s/s) 5dr
2017 (66 reg) | 48,182 miles
£2,495
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (07 reg) | 146,000 miles
£5,995
Honda Jazz Ima Hs 1.3 5dr
2011 (61 reg) | 67,000 miles
£16,995
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.0 VTEC TURBO EX 5dr
2019 (19 reg) | 12,602 miles
£18,495
Honda CR-V 5-Door 2.0 i-VTEC SE+ 5dr
2018 (18 reg) | 8,863 miles
£13,495
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.0 VTEC TURBO SR 5dr
2018 (18 reg) | 17,402 miles
£14,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Plus 5dr 2WD
2016 (66 reg) | 13,886 miles
£16,250
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.5 VTEC TURBO Prestige 5dr
2017 (17 reg) | 18,039 miles
£14,400
Honda Jazz 5-Door 1.3 i-VTEC EX 5dr
2018 (68 reg) | 2,814 miles
£13,995
Honda CR-V 5-Door 2.0 i-VTEC EX 5dr
2016 (65 reg) | 49,952 miles
£24,995
Honda CR-V 5-Door 1.5 VTEC TURBO SR 4WD 5dr
2019 (68 reg) | 8,399 miles
£23,995
Honda CR-V 5-Door 1.5 VTEC TURBO SE 4WD 5dr
2019 (68 reg) | 9,714 miles
£9,000
Honda Civic 1.4 i-VTEC Sport 5dr
2016 (66 reg) | 51,551 miles
£12,250
Honda CR-V 5-Door 1.6 i-DTEC EX 5dr
2015 (65 reg) | 62,671 miles
£4,500
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R 3dr
2006 (06 reg) | 85,000 miles
£13,995
Honda HR-V 5-Door 1.6i-DTEC EX (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 17,794 miles
£17,995
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.5 VTEC TURBO Prestige 5dr
2018 (68 reg) | 12,700 miles
£10,000
Honda Civic 1.8 i-VTEC SR 5dr
2014 (64 reg) | 23,947 miles
£1,600
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (55 reg) | 122,000 miles
£16,995
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.5 VTEC TURBO Sport 5dr
2019 (19 reg) | 9,769 miles
£9,850
Honda Civic 5-Door 1.4 i-VTEC Sport 5dr
2016 (66 reg) | 26,372 miles
£14,750
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 46,041 miles