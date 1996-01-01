Toyota used cars for sale in Yorkshire and the Humber
With 78 used Toyota cars in Yorkshire and the Humber available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Yorkshire and the Humber
£2,795
Toyota RAV4 2.0 VVT-i XT4 4WD 5dr
2004 (54 reg) | 95,741 miles
£1,650
Toyota Yaris 1.3 VVT-i TR 5dr
2007 (57 reg) | 92,000 miles
£1,989
Toyota Yaris 1.0 VVT-i T2 3dr
2008 (08 reg) | 74,875 miles
£2,690
Toyota Yaris 1.3 VVT-i TR 5dr
2007 (07 reg) | 69,912 miles
£3,995
Toyota Yaris 1.0 VVT-i TR 5dr (Touch & Go)
2011 (61 reg) | 61,000 miles
£58,888
Toyota Vellfire
2018 (68 reg) | 8,000 miles
£800
Toyota Carina E 1.6 GLi 5dr
1996 (N reg) | 91,000 miles
£10,039
Toyota Avensis 1.6D Business Edition 4dr
2017 (67 reg) | 38,192 miles
£8,972
Toyota Avensis 1.6 D-4D Active Touring Sports 5dr Diesel (s/s) (112 bhp)
2016 (16 reg) | 32,730 miles
£15,450
Toyota Hilux 2.5 D-4D Icon Double Cab Pickup 4WD 4dr
2015 (15 reg) | 44,250 miles
£16,450
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D LC4 5dr
2009 (59 reg) | 96,312 miles
£6,998
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Press [X-nav] 5dr
2017 (67 reg) | 14,689 miles
£6,998
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Press [X-nav] 5dr
2017 (67 reg) | 14,681 miles
£7,898
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Press [X-nav] x-shift 5dr
2017 (67 reg) | 15,752 miles
£5,998
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Cite 5dr
2015 (15 reg) | 34,200 miles
£4,490
Toyota Yaris 1.33 VVT-i SR 5dr
2011 (11 reg) | 65,968 miles
£5,698
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Play 5dr
2017 (17 reg) | 26,519 miles
£7,277
Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i Icon 5dr
2016 (65 reg) | 25,391 miles
£14,990
Toyota Prius 1.8 VVT-h Active CVT (s/s) 5dr
2017 (66 reg) | 69,996 miles
£4,290
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Mode 5dr (a/c)
2014 (14 reg) | 51,012 miles
£21,370
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Dynamic 5dr CVT
2017 (17 reg) | 18,969 miles
£3,746
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Mode Hatchback 5dr Petrol Manual (a/c) (99 g/km, 67 bhp)
2014 (14 reg) | 64,000 miles
£2,998
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Ice 5dr
2012 (62 reg) | 42,500 miles
£6,999
Toyota Aygo 1.0 Vvt-I X-Press 5dr
2017 (17 reg) | 18,056 miles