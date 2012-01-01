Hyundai used cars for sale in Yorkshire and the Humber
With 166 used Hyundai cars in Yorkshire and the Humber available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,175
£23,495
Save£6,680
Hyundai Tucson 1.6 TGDi 177 Premium 5dr 2WD DCT
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£25,520
£25,120
Save£400
Hyundai Ioniq 1.6 h-GDi 1st Edition DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,800
£24,000
Save£1,800
Hyundai Tucson 1.6 CRDi SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Hyundai cars for sale in Yorkshire and the Humber
£4,790
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive S 5dr
2015 (15 reg) | 95,912 miles
£4,890
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive Classic 5dr (ISG)
2014 (64 reg) | 78,575 miles
£5,570
Hyundai IX20 1.6 CRDi Blue Drive Style 5dr
2013 (13 reg) | 47,339 miles
£14,970
Hyundai Tucson 1.7 CRDI Blue Drive SE NAV 2WD 5 Door
2016 (66 reg) | 10,050 miles
£13,998
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Blue Drive SE Nav 2WD DCT 5dr
2017 (17 reg) | 31,362 miles
£6,998
Hyundai I20 1.2 S Air 5dr
2018 (18 reg) | 23,446 miles
£15,570
Hyundai Tucson 1.6 GDi SE Nav (2WD) 5 Door
2018 (68 reg) | 14,966 miles
£5,462
Hyundai IX20 1.6 Active Hatchback 5dr Petrol Automatic (154 g/km, 123 bhp)
2012 (12 reg) | 55,931 miles
£22,470
Hyundai Tucson 1.6 TGDi 177 N Line 5dr 2WD
2019 (69 reg) | 101 miles
£8,470
Hyundai ix20 1.6 SE 5 Door
2016 (65 reg) | 30,992 miles
£9,970
Hyundai i10 Hatchback 5d 1.0 (67ps) PLAY
2019 (69 reg) | 1,000 miles
£8,870
Hyundai i10 1.0 Go SE 5 Door
2019 (68 reg) | 4,140 miles
£6,970
Hyundai i10 1.0 SE 5 Door
2018 (67 reg) | 10,072 miles
£12,998
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Blue Drive SE Nav 2WD DCT 5dr
2016 (66 reg) | 44,234 miles
£18,498
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Blue Drive Premium [7 Seats] 5dr
2016 (66 reg) | 10,118 miles
£13,998
Hyundai Kona 1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr
2018 (68 reg) | 7,779 miles
£7,498
Hyundai I20 1.2 S Air 5dr
2018 (68 reg) | 20,237 miles
£15,398
Hyundai Tucson 1.6 GDi SE Nav 2WD 5dr
2019 (19 reg) | 12,706 miles
£12,598
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Blue Drive SE Nav 2WD 5dr
2016 (66 reg) | 17,894 miles
£24,970
Hyundai i800 2.5CRDi (136bhp) SE 5dr
2019 (69 reg) | 100 miles
£15,998
Hyundai Ioniq 1.6 GDi Hybrid Premium DCT 5dr
2018 (68 reg) | 19,659 miles
£8,498
Hyundai I10 1.2 Premium Auto 5dr
2017 (67 reg) | 31,730 miles
£7,898
Hyundai I10 1.2 SE Auto 5dr
2017 (67 reg) | 30,339 miles
£14,498
Hyundai Ioniq 1.6 GDi Hybrid Premium DCT 5dr
2018 (18 reg) | 36,423 miles