Honda used cars for sale in Yeovil
With 64 used Honda cars in Yeovil available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Yeovil
£10,995
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2017 (67 reg) | 15,176 miles
£595
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2003 (03 reg) | 98,000 miles
£14,500
Honda Civic 1.5 VTEC TURBO Sport 5-Door 5dr
2017 (17 reg) | 31,195 miles
£12,200
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 SR 5dr Auto
2016 (66 reg) | 76,634 miles
£1,495
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (55 reg) | 128,500 miles
£7,495
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX CVT 5dr
2013 (63 reg) | 37,240 miles
£995
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2005 (55 reg) | 153,000 miles
£6,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX 5dr
2013 (13 reg) | 64,465 miles
£9,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (DASP) (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 73,480 miles
£13,000
Honda Civic 1.0 VTEC TURBO SE 5-Door 5dr
2018 (18 reg) | 14,146 miles
£4,490
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT Hatchback 3dr Petrol Manual (215 g/km, 197 bhp)
2007 (57 reg) | 75,500 miles
£17,495
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo GPF Sport (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 2,800 miles
£14,000
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE Navi 5-Door 5dr
2019 (19 reg) | 8,807 miles
£1,400
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Executive 5dr
2006 (06 reg) | 203,000 miles
£2,000
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2007 (07 reg) | 90,000 miles
£11,000
Honda Jazz 5-Door 1.3 i-VTEC SE 5dr
2018 (68 reg) | 3,289 miles
£15,500
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.0 VTEC TURBO SR 5dr
2018 (68 reg) | 7,400 miles
£15,800
Honda Civic 1.6 i-DTEC (120ps) SR (s/s) 5-Door 5dr
2018 (68 reg) | 2,327 miles
£10,495
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2017 (67 reg) | 10,989 miles
£10,495
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2017 (67 reg) | 16,729 miles
£13,000
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2019 (19 reg) | 1,945 miles
£9,995
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2016 (65 reg) | 13,387 miles
£10,495
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2017 (67 reg) | 11,957 miles
£13,250
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.0 VTEC TURBO SR 5dr
2017 (17 reg) | 13,377 miles