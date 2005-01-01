Hyundai used cars for sale in Worthing
With 76 used Hyundai cars in Worthing available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,175
£23,495
Save£6,680
Hyundai Tucson 1.6 TGDi 177 Premium 5dr 2WD DCT
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£25,520
£25,120
Save£400
Hyundai Ioniq 1.6 h-GDi 1st Edition DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,800
£24,000
Save£1,800
Hyundai Tucson 1.6 CRDi SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Hyundai cars for sale in Worthing
£8,195
Hyundai i10 5dr 1.0i SE *A/C Bluetooth Cruise Control +*
2018 (68 reg) | 4,876 miles
£9,295
Hyundai i10 1.2 Premium SE 5 Door
2018 (67 reg) | 6,110 miles
£1,995
Hyundai Tucson 2.0 CRTD CDX 5dr
2005 (55 reg) | 75,000 miles
£1,995
Hyundai Amica 1.1 CDX Hatchback 5dr Petrol Manual (131 g/km, 62 bhp)
2007 (07 reg) | 41,000 miles
£9,195
Hyundai i20 1.0 T-GDi SE (ISG) (100ps) 5 Door
2017 (17 reg) | 7,810 miles
£11,695
Hyundai i30 1.6 SE Nav (120 PS) 5 Door
2016 (66 reg) | 4,100 miles
£4,500
Hyundai I10 1.0 Blue Drive S 5dr
2016 (16 reg) | 48,258 miles
£8,300
Hyundai IX35 1.7 CRDi Blue Drive SE Nav 5dr 2WD
2015 (15 reg) | 69,377 miles
£4,995
Hyundai I10 Classic 1.2 5dr
2013 (63 reg) | 13,550 miles
£11,795
Hyundai i30 5dr 1.6Crdi 110 Blue Drive SE Nav DCT Automatic *S
2017 (17 reg) | 6,333 miles
£3,482
Hyundai i10 1.2 Style 5dr
2011 (11 reg) | 45,497 miles
£1,795
Hyundai i20 1.4 Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 123,000 miles
£1,899
Hyundai Tucson GSI CRTD 4WD 5-Door 2.0 5dr
2005 (55 reg) | 101,000 miles
£10,890
Hyundai Tucson crdi se nav blue drive 1.7 5dr
2016 (16 reg) | 42,000 miles
£4,295
Hyundai I10 COMFORT AUTO 1.3 5dr
2010 (10 reg) | 34,836 miles
£7,295
Hyundai IX20 1.4 SE BLUE DRIVE 5d 89 BHP FULL MAIN DEALER HISTORY
2016 (16 reg) | 41,000 miles
£19,995
Hyundai Tucson Estate 1.6 GDi SE Nav 5dr 2WD
2019 (69 reg) | 20 miles
£3,795
Hyundai i10 SE 5-Door 1.3 5dr
2015 (64 reg) | 102,538 miles
£1,995
Hyundai Trajet GSI TD 2.0 5dr
2002 (52 reg) | 27,549 miles
£2,195
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2010 (60 reg) | 92,314 miles
£12,073
Hyundai I800 CRDI SE 2.5 5dr
2016 (66 reg) | 43,487 miles
£6,995
Hyundai I30 CRDI STYLE BLUE DRIVE 1.6 5dr
2012 (62 reg) | 17,284 miles
£3,395
Hyundai i10 1.2 Active 5dr
2011 (11 reg) | 40,200 miles
£3,399
Hyundai I10 COMFORT 1.3 5dr
2009 (09 reg) | 45,078 miles