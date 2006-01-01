Honda used cars for sale in Worthing
With 155 used Honda cars in Worthing available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Worthing
£7,790
Honda Civic I-DTEC SE PLUS - Zero Road Tax 1.6 5dr
2014 (14 reg) | 38,000 miles
£14,995
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR CVT (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 12,000 miles
£12,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus (Navi) Tourer Auto 5dr
2016 (16 reg) | 16,000 miles
£8,995
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 19,000 miles
£21,699
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 5-Door 5dr
2016 (16 reg) | 10,815 miles
£3,500
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2009 (09 reg) | 97,596 miles
£17,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC EX Auto 4WD 5dr
2015 (65 reg) | 17,482 miles
£5,999
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5-Door 5dr
2013 (13 reg) | 38,282 miles
£11,999
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE Navi 5-Door 5dr
2017 (67 reg) | 9,887 miles
£13,999
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi 5-Door 5dr
2018 (68 reg) | 8,930 miles
£11,995
Honda Jazz 5dr 1.3i-Vtec EX Navi *Sat Nav Bluetooth 16" Alloy
2017 (67 reg) | 6,325 miles
£750
Honda Civic 1.7 CTDi SE 5dr
2004 (04 reg) | 132,502 miles
£17,000
Honda Civic 1.5 VTEC TURBO Prestige CVT 5-Door 5dr
2017 (17 reg) | 19,296 miles
£4,875
Honda Civic I-DTEC ES 5-Door 2.2 5dr
2012 (61 reg) | 86,590 miles
£500
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2006 (56 reg) | 120,000 miles
£8,950
Honda Jazz I-Vtec Es Plus 1.3 5dr
2014 (64 reg) | 6,190 miles
£18,999
Honda Civic 1.5 VTEC TURBO Sport Plus 5-Door 5dr
2018 (68 reg) | 5,315 miles
£16,995
Honda Hr-V 5dr 1.5i-Vtec 16v 130 EX Automatic *Sat Nav Panora
2016 (66 reg) | 18,238 miles
£14,700
Honda Cr-V Sr I-Vtec Auto 2.0 5dr
2016 (65 reg) | 28,951 miles
£5,495
Honda Stepwagon FRESH IMPORT 6 MONTH WARRANTY DRIVES A1 5dr
2006 (06 reg) | 76,000 miles
£6,495
Honda Elysion 64000 MILES GREY FRESH FRESH CAR!! 2.4 5dr
2005 (55 reg) | 64,000 miles
£6,250
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5 Door
2014 (14 reg) | 26,370 miles
£9,000
Honda Civic 1.4 i-VTEC S Limited Edition Manual 5-Door 5dr
2016 (16 reg) | 32,540 miles
£15,999
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX (s/s) 5-Door 5dr
2016 (16 reg) | 34,223 miles