Honda used cars for sale in Wolverhampton
With 552 used Honda cars in Wolverhampton available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Wolverhampton
£5,895
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (11 reg) | 99,000 miles
£950
Honda Civic 1.6 i-VTEC SE 5dr
2004 (04 reg) | 139,000 miles
£5,450
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 55,000 miles
£4,475
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R 3dr
2004 (04 reg) | 97,000 miles
£7,791
Honda Civic 1.4 i-VTEC S 5dr
2016 (16 reg) | 45,939 miles
£1,295
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2007 (56 reg) | 89,000 miles
£2,000
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2005 (05 reg) | 78,000 miles
£14,599
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr
2019 (19 reg) | 12,061 miles
£995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (05 reg) | 107,072 miles
£3,500
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 84,000 miles
£5,900
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (62 reg) | 59,981 miles
£5,900
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (62 reg) | 59,981 miles
£5,900
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (62 reg) | 59,981 miles
£9,995
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR Hatchback 5dr Petrol CVT (s/s) (129 ps)
2017 (17 reg) | 24,317 miles
£4,790
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 25,000 miles
£15,999
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr Auto
2019 (19 reg) | 6,068 miles
£6,400
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2012 (62 reg) | 53,000 miles
£1,895
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2006 (56 reg) | 73,000 miles
£6,495
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR Tourer 5dr Diesel (s/s) (120 ps)
2015 (15 reg) | 34,000 miles
£4,750
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE 5dr
2014 (14 reg) | 96,523 miles
£890
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2004 (04 reg) | 42,000 miles
£2,990
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES Hatchback 5dr Petrol i-Shift (149 g/km, 138 bhp)
2006 (06 reg) | 69,000 miles
£2,490
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2005 (05 reg) | 49,894 miles
£12,500
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr 2WD
2016 (66 reg) | 18,311 miles