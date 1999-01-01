Vauxhall used cars for sale in Woking
With 2,324 used Vauxhall cars in Woking available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in Woking
£1,895
Vauxhall Vectra 1.8 i VVT Exclusiv Hatchback 5dr Petrol Manual (173 g/km, 138 bhp)
2008 (08 reg) | 83,000 miles
£1,999
Vauxhall Meriva LIFE 16V ONLY 25K FSH 1.6 5dr
2008 (08 reg)
£8,000
Vauxhall Meriva 1.4T 16V SE 5dr
2016 (65 reg) | 26,898 miles
£3,790
Vauxhall Corsa 1.2 SXI AC 5d 83 BHP Low Insurance
2012 (12 reg) | 60,243 miles
£4,990
Vauxhall Corsa 1.2 LIMITED EDITION 3d 83 BHP VXR Styling Pack
2013 (13 reg) | 41,203 miles
£5,750
Vauxhall Corsa LIMITED EDITION 1.2 3dr
2014 (64 reg) | 42,686 miles
£6,890
Vauxhall Corsa SE 1.2 5dr
2015 (65 reg) | 44,837 miles
£1,000
Vauxhall Astra 1.7 CDTi 16v SXi Sport Hatch 3dr
2007 (07 reg) | 118,000 miles
£2,495
Vauxhall Astra 1.6 i 16v Design 5dr
2009 (59 reg) | 70,930 miles
£1,000
Vauxhall Astra 1.6 i 16v Club Easytronic 5dr
2004 (04 reg) | 77,000 miles
£4,695
Vauxhall Adam 1.2 16v JAM 3dr
2015 (64 reg) | 33,599 miles
£9,495
Vauxhall Astra 1.0i Turbo ecoFLEX Elite (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 13,901 miles
£10,750
Vauxhall Astra Gtc 1.6i Turbo Limited Edition (s/s) 3dr
2016 (16 reg) | 15,884 miles
£4,990
Vauxhall Astra 1.6 16v Exclusiv Auto 5dr
2011 (11 reg) | 37,000 miles
£5,995
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi SRi VX Line Hatchback 5dr Diesel Auto (140 g/km, 161 bhp)
2015 (15 reg) | 110,000 miles
£6,150
Vauxhall Viva 1.0i SL 5dr
2016 (66 reg) | 11,500 miles
£890
Vauxhall Omega 2.2 i 16v CD 4dr
2002 (52 reg) | 57,000 miles
£3,990
Vauxhall Astra 1.6 16v SE Auto 5dr
2011 (11 reg) | 68,000 miles
£2,995
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v SRi Nav 5dr
2011 (60 reg) | 109,000 miles
£6,495
Vauxhall Astra 1.6 16v SRi Auto 5dr
2014 (14 reg) | 44,000 miles
£8,385
Vauxhall Mokka SE CDTI S/S 1.7 5dr
2014 (63 reg) | 38,658 miles
£22,490
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo ecoTEC Active (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 50 miles
£11,490
Vauxhall Corsa 1.4i Sport (s/s) 3dr
2019 (69 reg) | 50 miles
£11,490
Vauxhall Corsa 1.4i ecoTEC Sport 3dr
2019 (69 reg) | 50 miles