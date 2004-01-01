Honda used cars for sale in Woking
With 1,220 used Honda cars in Woking available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Woking
£7,790
Honda Civic I-DTEC SE PLUS - Zero Road Tax 1.6 5dr
2014 (14 reg) | 38,000 miles
£2,750
Honda Jazz DSI SE 1.4 5dr
2007 (07 reg) | 86,000 miles
£5,695
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2010 (60 reg) | 22,800 miles
£4,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES i-Shift 5dr
2008 (58 reg) | 39,000 miles
£4,500
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2007 (57 reg) | 85,000 miles
£86,950
Honda NSX 3.5h V6 E-DCT AWD (s/s) 2dr
2016 (66 reg) | 1,360 miles
£24,850
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 16,000 miles
£3,450
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (57 reg) | 134,400 miles
£1,690
Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive Tourer 5dr
2004 (04 reg) | 112,920 miles
£1,000
Honda Civic 1.4 i-DSI SE Plus 5dr (Metallic Paint)
2008 (08 reg) | 100,000 miles
£9,495
Honda Insight 1.3 EX CVT 5dr
2012 (12 reg) | 38,000 miles
£4,295
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2009 (09 reg) | 79,000 miles
£2,190
Honda Accord 2.0 i-VTEC Type S 4dr
2006 (55 reg) | 118,000 miles
£2,750
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2007 (57 reg) | 38,000 miles
£19,950
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE+ Navi 5-Door 5dr
2018 (18 reg) | 13,701 miles
£10,499
Honda Jazz 1.3 SE CVT 5dr
2018 (68 reg) | 20,488 miles
£2,494
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2007 (07 reg) | 93,000 miles
£5,190
Honda Accord I-DTEC EX NAVIGATION BLUETOOTH LEATHER SEATS 2.2 4dr
2012 (61 reg) | 96,900 miles
£4,595
Honda Accord EXECUTIVE VTEC 2.0 4dr
2008 (08 reg) | 39,000 miles
£14,490
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 1,000 miles
£17,650
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Black Edition 5dr
2017 (66 reg) | 29,658 miles
£1,995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2003 (53 reg) | 57,000 miles
£5,495
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX GT 5dr
2010 (10 reg) | 62,900 miles
£3,795
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 52,700 miles