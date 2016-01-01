DS Automobiles used cars for sale in Wigan
With 7 used DS Automobiles cars in Wigan available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand DS Automobiles cars for sale in Wigan
£6,500
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech 110 DStyle Nav 3dr
2015 (65 reg) | 42,321 miles
£7,490
DS Automobiles DS 3 PURETECH DSTYLE S/S 1.2 3dr
2016 (16 reg) | 24,937 miles
£7,995
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH ELEGANCE S/S 3d 109 BHP LOW RATE FINANCE SPECIALIST
2016 (66 reg) | 18,200 miles
£7,680
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH ELEGANCE S/S 3d 109 BHP ***6 MONTHS NATIONWIDE WARRANTY***
2016 (16 reg) | 25,000 miles
£9,499
DS Automobiles Ds 4 Bluehdi Crossback S/S 1.6 5dr
2016 (16 reg) | 24,753 miles
£10,000
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech Connected Chic 3dr
2017 (67 reg) | 9,672 miles
£7,489
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech DStyle Nav (s/s) 3dr
2015 (65 reg) | 13,800 miles