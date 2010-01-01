Audi used cars for sale in Widnes
With 64 used Audi cars in Widnes available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£74,560
£65,890
Save£8,670
Audi E-Tron Electric 95kWh 55 Auto quattro 5dr
5 door Automatic Electric SUV
RRP£32,540
£31,895
Save£645
Audi AUDI Q2 Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£32,540
£31,895
Save£645
Audi AUDI Q2 Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£23,115
£22,495
Save£620
Audi AUDI A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Audi cars for sale in Widnes
£16,999
Audi A3 30 TFSI 116 SE Technik 5dr 1.0
2019 (19 reg) | 4,931 miles
£21,999
Audi A3 1.4 TFSI e-tron 5dr S Tronic
2018 (18 reg) | 15,189 miles
£18,999
Audi A1 35 TFSI S Line 5dr 1.5
2019 (19 reg) | 4,778 miles
£26,999
Audi A3 S3 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic 2.0
2017 (67 reg) | 7,026 miles
£21,500
Audi TT Rs 2.5 S Tronic quattro 2dr
2011 (61 reg) | 35,000 miles
£11,000
Audi A1 1.6 TDI S line (s/s) 3dr
2015 (15 reg) | 50,795 miles
£16,599
Audi A3 30 TDI 116 SE Technik 5dr 1.6
2019 (19 reg) | 14,857 miles
£9,995
Audi A1 1.6 TDI S line (s/s) 3dr
2015 (65 reg) | 48,112 miles
£17,999
Audi A3 30 TFSI 116 SE Technik 5dr S Tronic 1.0
2019 (19 reg) | 6,890 miles
£7,480
Audi A3 1.6 TDI SE 3d 109 BHP Full Audi Service History
2014 (14 reg) | 80,801 miles
£5,987
Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI Technik 2dr
2011 (60 reg) | 43,000 miles
£6,321
Audi A3 2.0 TD S line Sportback 5dr
2010 (10 reg) | 70,000 miles
£10,495
Audi Q3 2.0 TDI S line Plus quattro 5dr
2014 (14 reg) | 54,000 miles
£10,700
Audi A4 2.0 TDI ultra SE Technik 4dr
2015 (65 reg) | 51,067 miles
£14,450
Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra S line Avant (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 68,240 miles
£17,475
Audi A6 Saloon 2.0 TDI ultra S line S Tronic (s/s) 4dr
2016 (66 reg) | 31,649 miles
£13,000
Audi A1 1.4 TFSI CoD Black Edition (s/s) 3dr
2016 (16 reg) | 46,505 miles
£1,500
Audi A4 1.9 TDI SE 4dr
2004 (04 reg) | 176,000 miles
£6,295
Audi TT 2.0 TD Sport quattro 2dr
2010 (60 reg) | 103,000 miles
£25,999
Audi A6 40 TDI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] 2.0
2018 (68 reg) | 10,530 miles
£11,480
Audi Q3 2.0 TDI QUATTRO S LINE 5d 175 BHP 128 point AA Inspection Report
2013 (13 reg) | 74,382 miles
£18,999
Audi A4 1.4T FSI Black Edition 4dr
2018 (18 reg) | 7,189 miles
£6,999
Audi A5 2.0 TFSI S line Sportback 5dr
2011 (11 reg) | 71,500 miles
£16,150
Audi A4 Allroad 2.0 TDI Sport Allroad S Tronic quattro 5dr (Nav)
2015 (65 reg) | 48,641 miles