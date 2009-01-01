Hyundai used cars for sale in Kent
With 524 used Hyundai cars in Kent available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,175
£23,495
Save£6,680
Hyundai Tucson 1.6 TGDi 177 Premium 5dr 2WD DCT
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£25,520
£25,120
Save£400
Hyundai Ioniq 1.6 h-GDi 1st Edition DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,800
£24,000
Save£1,800
Hyundai Tucson 1.6 CRDi SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Hyundai cars for sale in Kent
£8,495
Hyundai I30 1.6 CRDI SE NAV BLUE DRIVE 5d 109 BHP
2015 (65 reg) | 25,850 miles
£2,990
Hyundai i10 1.2 Style 5dr
2010 (10 reg) | 55,868 miles
£2,695
Hyundai i10 1.1 ES 5dr
2009 (09 reg) | 36,000 miles
£12,771
Hyundai I10 Hatchback 1.2 Premium SE 5dr Auto
2019 (19 reg) | 11 miles
£5,495
Hyundai I10 SE BLUE DRIVE 1.0 5dr
2015 (65 reg) | 28,689 miles
£7,495
Hyundai i10 1.2 Premium SE 5dr
2016 (66 reg) | 30,043 miles
£5,490
Hyundai IX20 1.4 STYLE 5d 89 BHP
2011 (61 reg) | 30,000 miles
£3,995
Hyundai i30 1.4 Edition 5dr
2010 (10 reg) | 39,139 miles
£6,989
Hyundai i10 1.0 GO! 5dr
2017 (17 reg) | 9,207 miles
£4,250
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2015 (15 reg) | 46,264 miles
£12,499
Hyundai i10 1.2 Premium SE 5 Door
2019 (19 reg) | 2,100 miles
£3,990
Hyundai i10 1.0 Premium 5dr
2014 (64 reg) | 72,915 miles
£3,990
Hyundai i10 1.0 S Air 5dr
2014 (14 reg) | 46,547 miles
£995
Hyundai Matrix 1.5 CRTD GSi 5dr
2006 (06 reg) | 62,514 miles
£3,295
Hyundai i10 1.2 Comfort 5dr
2009 (59 reg) | 59,000 miles
£3,990
Hyundai i10 1.2 Comfort Auto 5dr
2010 (10 reg) | 58,790 miles
£5,787
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr (ISG)
2013 (63 reg) | 43,000 miles
£15,495
Hyundai Ioniq 1.6 GDi (105ps) SE Hybrid DCT 5Dr Hatchback
2018 (67 reg) | 13,755 miles
£2,795
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2009 (09 reg) | 60,000 miles
£8,999
Hyundai IX35 1.7 SE NAV CRDI 5d 114 BHP IN METALLIC BLACK WITH ONLY 37000 MILES, FULL SE
2014 (14 reg) | 37,000 miles
£23,070
Hyundai Kona SUV 1.0 T-GDi (120ps) Premium SE 2WD 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£3,750
Hyundai i10 1.2 Active 5dr
2011 (11 reg) | 23,000 miles
£13,750
Hyundai Tucson 1.7 CRDI Blue Drive SE NAV 2WD 5 Door
2016 (16 reg) | 23,125 miles
£11,500
Hyundai Tucson 1.7 CRDI Blue Drive SE 2WD 5 Door
2016 (16 reg) | 31,293 miles