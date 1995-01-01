Hyundai used cars for sale in Wellingborough
With 387 used Hyundai cars in Wellingborough available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£30,175
£23,495
Save£6,680
Hyundai Tucson 1.6 TGDi 177 Premium 5dr 2WD DCT
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£25,520
£25,120
Save£400
Hyundai Ioniq 1.6 h-GDi 1st Edition DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,800
£24,000
Save£1,800
Hyundai Tucson 1.6 CRDi SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Hyundai cars for sale in Wellingborough
£15,447
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Blue Drive SE Nav 5dr 2WD DCT - LANE DEPARTURE - HEATED SEATS
2017 (67 reg) | 22,036 miles
£14,771
Hyundai Tucson 1.6 GDi Blue Drive SE Nav 5dr 2WD - REVERSE CAM - HEATED SEATS
2018 (18 reg) | 5,000 miles
£4,395
Hyundai ix20 1.4 CRDi Classic 5dr
2012 (62 reg) | 54,154 miles
£12,450
Hyundai Kona 1L SE Blue Drive T-GDi 5dr
2018 (18 reg) | 25,142 miles
£1,995
Hyundai Tucson 2.0 CRTD CDX 5dr
2006 (06 reg) | 87,000 miles
£10,995
Hyundai i30 1.0 T-GDi SE 5dr
2017 (17 reg) | 12,573 miles
£13,900
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 2WD SE Nav 5dr
2017 (67 reg) | 19,778 miles
£1,700
Hyundai i20 1.2 Classic 5dr
2010 (59 reg) | 55,100 miles
£5,495
Hyundai i40 1.7 CRDi Style 4dr
2013 (13 reg) | 88,322 miles
£13,495
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Premium 5dr
2017 (67 reg) | 14,773 miles
£4,490
Hyundai Santa Fe 2.2 CDX CRTD 5d 148 BHP CRUISE CONTROL,PARKING SENSORS
2007 (57 reg) | 105,000 miles
£2,000
Hyundai i20 1.2 Classic 5dr
2009 (59 reg) | 74,496 miles
£2,490
Hyundai i30 1.6 CRDi Premium 5dr
2008 (58 reg) | 82,446 miles
£3,995
Hyundai I20 COMFORT 1.4 5dr
2010 (10 reg) | 10,200 miles
£19,495
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Premium SE Auto 5dr
2016 (66 reg) | 39,023 miles
£18,995
Hyundai Tucson 1.6 GDi Premium 5dr
2019 (19 reg) | 4,808 miles
£14,995
Hyundai Tucson 1.7 CRDi SE Nav 5dr
2017 (17 reg) | 11,120 miles
£7,995
Hyundai i30 Tourer 1.6 CRDi SE Nav 5dr
2016 (65 reg) | 32,899 miles
£1,000
Hyundai Getz 1.1 GSi 5dr
2008 (08 reg) | 72,500 miles
£11,995
Hyundai i40 1.7 CRDi Blue Drive SE Nav Tourer (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 30,000 miles
£3,995
Hyundai i10 1.2 Active 5dr
2013 (63 reg) | 53,913 miles
£29,995
Hyundai Kona Electric Premium Auto 39kwh 5dr
2018 (18 reg) | 9,593 miles
£6,182
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive Style 5dr (ISG)
2014 (64 reg) | 61,000 miles
£7,500
Hyundai i20 1.4 SE 100PS 5dr
2015 (15 reg) | 13,691 miles