Honda used cars for sale in Warwick
With 309 used Honda cars in Warwick available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Warwick
£5,450
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 55,000 miles
£4,475
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R 3dr
2004 (04 reg) | 97,000 miles
£1,295
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2007 (56 reg) | 89,000 miles
£2,000
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2005 (05 reg) | 78,000 miles
£995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (05 reg) | 107,072 miles
£3,500
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 84,000 miles
£5,900
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (62 reg) | 59,981 miles
£5,900
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (62 reg) | 59,981 miles
£5,900
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (62 reg) | 59,981 miles
£1,895
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2006 (56 reg) | 73,000 miles
£890
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2004 (04 reg) | 42,000 miles
£2,990
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES Hatchback 5dr Petrol i-Shift (149 g/km, 138 bhp)
2006 (06 reg) | 69,000 miles
£2,490
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2005 (05 reg) | 49,894 miles
£2,650
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2006 (06 reg) | 62,000 miles
£2,850
Honda Accord 2.0 i-VTEC ES GT 4dr
2008 (08 reg) | 115,000 miles
£2,200
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES i-Shift 5dr
2006 (56 reg) | 78,125 miles
£4,250
Honda Jazz 1.4 EX 5dr
2009 (09 reg) | 70,250 miles
£1,789
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX i-Shift 5dr
2007 (07 reg) | 92,000 miles
£6,250
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 155,000 miles
£6,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport T 3dr
2012 (62 reg) | 35,400 miles
£849
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type S 5dr (VSA)
2005 (05 reg) | 103,500 miles
£995
Honda Accord 2.0 EXECUTIVE VTEC 4d 155 BHP MOT TO 05/08/2020
2005 (05 reg) | 176,000 miles
£550
Honda Civic 1.6 i-VTEC Executive 5dr
2005 (55 reg) | 133,235 miles
£989
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2006 (06 reg) | 159,000 miles