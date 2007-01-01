Vauxhall used cars for sale in Watford
With 3,436 used Vauxhall cars in Watford available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in Watford
£2,995
Vauxhall Corsa 1.2 ENERGY 5d 83 BHP 1 OWNER, ULEZ, ALLOYS & A/CON. FSH
2010 (60 reg) | 74,792 miles
£1,999
Vauxhall Meriva LIFE 16V ONLY 25K FSH 1.6 5dr
2008 (08 reg)
£3,790
Vauxhall Corsa 1.2 SXI AC 5d 83 BHP Low Insurance
2012 (12 reg) | 60,243 miles
£4,990
Vauxhall Corsa 1.2 LIMITED EDITION 3d 83 BHP VXR Styling Pack
2013 (13 reg) | 41,203 miles
£11,235
Vauxhall Zafira Tourer 1.4 16v Turbo (140 bhp) Energy Sat Nav 5-Dr Auto 5dr
2016 (16 reg) | 9,000 miles
£9,575
Vauxhall Astra 1.6 16v (115 bhp) Elite 5-Dr Estate Sports Tourer 5dr
2015 (65 reg) | 4,000 miles
£995
Vauxhall Zafira 1.6 i 16v Life 5dr
2007 (57 reg) | 74,000 miles
£5,750
Vauxhall Corsa LIMITED EDITION 1.2 3dr
2014 (64 reg) | 42,686 miles
£6,890
Vauxhall Corsa SE 1.2 5dr
2015 (65 reg) | 44,837 miles
£760
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v Elegance 3dr (a/c)
2003 (53 reg) | 116,000 miles
£1,000
Vauxhall Astra 1.7 CDTi 16v SXi Sport Hatch 3dr
2007 (07 reg) | 118,000 miles
£12,995
Vauxhall Mokka X 1.4T Elite 5dr Auto
2016 (66 reg) | 10,628 miles
£2,495
Vauxhall Astra 1.6 i 16v Design 5dr
2009 (59 reg) | 70,930 miles
£1,000
Vauxhall Astra 1.6 i 16v Club Easytronic 5dr
2004 (04 reg) | 77,000 miles
£4,695
Vauxhall Adam 1.2 16v JAM 3dr
2015 (64 reg) | 33,599 miles
£11,490
Vauxhall Corsa 1.4 [75] Griffin 3dr
2019 (69 reg) | 100 miles
£14,500
Vauxhall Insignia 1.5T SRi Nav 5dr
2018 (18 reg) | 5,092 miles
£35,000
Vauxhall Astra 1.2 Turbo SRi 5dr
2019 (69 reg) | 100 miles
£9,789
Vauxhall Zafira Tourer 1.4 i 16v Turbo Exclusiv 5dr
2016 (16 reg) | 20,000 miles
£9,495
Vauxhall Astra 1.0i Turbo ecoFLEX Elite (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 13,901 miles
£1,850
Vauxhall Astra 1.4 i 16v Club 5dr
2008 (57 reg) | 67,000 miles
£10,750
Vauxhall Astra Gtc 1.6i Turbo Limited Edition (s/s) 3dr
2016 (16 reg) | 15,884 miles
£7,200
Vauxhall Insignia ELITE NAV CDTI ECOFLEX S/S 2.0 5dr
2015 (15 reg) | 65,170 miles
£5,995
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi SRi VX Line Hatchback 5dr Diesel Auto (140 g/km, 161 bhp)
2015 (15 reg) | 110,000 miles