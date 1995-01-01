Toyota used cars for sale in Walsall
With 881 used Toyota cars in Walsall available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Walsall
£4,995
Toyota Avensis 1.8 VVT-i V Matic Multidrive S Auto TR 4dr
2010 (10 reg) | 70,000 miles
£999
Toyota Yaris Verso 1.3 Verso 5dr
2001 (X reg) | 84,000 miles
£1,000
Toyota Avensis 1.8 VVT-i TR 5dr
2008 (08 reg) | 200,627 miles
£2,490
Toyota Yaris 1.3 VVT-i TR 5dr
2008 (08 reg) | 78,000 miles
£2,450
Toyota Auris 1.6 VVT-i SR 5dr
2008 (08 reg) | 78,000 miles
£6,450
Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i Icon 5dr EU5
2015 (15 reg) | 39,000 miles
£1,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Blue Blue Hatchback 5dr Petrol Manual (108 g/km, 67 bhp)
2007 (57 reg) | 86,588 miles
£17,995
Toyota Hilux 2.4 D-4D Invincible X Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
2016 (66 reg) | 78,000 miles
£20,300
Toyota Prius 1.8 VVTi Excel 5dr CVT
2017 (66 reg) | 22,826 miles
£12,999
Toyota Auris Hybrid 1.8 VVT-i HSD Icon 5-Dr 5dr
2017 (17 reg) | 35,278 miles
£10,499
Toyota Avensis 2.0TD T Spirit Tourer 5-Dr 5dr
2013 (13 reg) | 19,859 miles
£15,995
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5dr
2019 (19 reg) | 1,061 miles
£10,750
Toyota Auris 1.8 VVT-h Icon+ e-CVT HSD 5dr
2015 (64 reg) | 35,000 miles
£20,995
Toyota C-Hr 1.2T Dynamic 5dr CVT AWD
2018 (18 reg) | 7,404 miles
£5,000
Toyota Land Cruiser Amazon 4.2 TD VX 5dr
2002 (02 reg) | 270,000 miles
£5,000
Toyota Land Cruiser Amazon 4.2 TD VX 5dr
2002 (02 reg) | 252,000 miles
£8,990
Toyota Land Cruiser Amazon 4.2 TD 5dr
2004 (54 reg) | 266,000 miles
£8,950
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon E-CVT 5dr
2014 (64 reg) | 33,750 miles
£11,499
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon 5-Dr 5dr
2017 (67 reg) | 5,803 miles
£5,291
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Pression 5dr
2014 (64 reg) | 49,071 miles
£4,995
Toyota MR2 1.8 VVTi RED CONVERTIBLE HARD TOP INCLUDED LOW MILEAGE 2dr
2005 (05 reg) | 45,000 miles
£3,995
Toyota RAV4 2.2 D-4D XT-R 4WD 5dr
2007 (57 reg) | 106,000 miles
£5,995
Toyota Prius 1.8 T3 CVT 5dr
2010 (59 reg) | 82,000 miles
£1,500
Toyota Avensis 2.0 TD Colour Collection 5dr
2006 (06 reg) | 130,000 miles