Honda used cars for sale in Wales
With 206 used Honda cars in Wales available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Wales
£6,492
Honda Civic 4-Door Saloon 1.0 VTEC TURBO EX 4dr
2015 (65 reg) | 18,984 miles
£9,695
Honda Civic 1.6 I-DTEC SPORT 5dr
2016 (66 reg) | 36,328 miles
£12,995
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 4,000 miles
£8,991
Honda Civic 5-Door 1.4 i-VTEC SE Plus 5dr
2015 (15 reg) | 34,026 miles
£4,000
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R 3dr
2004 (04 reg) | 115,250 miles
£5,495
Honda Cr-Z 1.5 IMA S 3dr
2012 (12 reg) | 48,000 miles
£7,595
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 66,786 miles
£8,795
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 60,900 miles
£12,495
Honda S 2000 2.0 GT 16V 2d 240 BHP AP2 - LOWER TAX GROUP
2005 (05 reg) | 58,360 miles
£3,995
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (07 reg) | 95,000 miles
£4,595
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2007 (57 reg) | 60,500 miles
£2,700
Honda Civic VTEC EX 1.8 5dr
2007 (56 reg) | 77,050 miles
£1,490
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE SPORT 5d 148 BHP
2003 (03 reg) | 145,000 miles
£8,995
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS TOURER 5d 118 BHP Parking Camera, Cruise Control
2016 (66 reg) | 54,000 miles
£5,990
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2013 (62 reg) | 47,585 miles
£1,799
Honda Civic 1.8 SE I-VTEC 5d 139 BHP
2006 (56 reg) | 108,000 miles
£15,195
Honda Civic 1.5 VTEC SPORT 5dr
2017 (67 reg) | 17,466 miles
£11,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 71,789 miles
£8,000
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 77,514 miles
£10,000
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Plus (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 45,904 miles
£9,799
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 33,732 miles
£8,250
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5d 118 BHP Climate Control and Parking Sensors
2016 (65 reg) | 58,000 miles
£3,995
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE i-Shift 5dr
2010 (10 reg) | 69,000 miles
£11,495
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2017 (66 reg) | 13,927 miles