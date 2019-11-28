Petrol Vauxhall used cars for sale
With 26,159 used Petrol Vauxhall cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Petrol Vauxhall cars for sale
£3,495
Vauxhall Astra 1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol (115 ps)
2012 (12 reg) | 97,919 miles
£8,995
Vauxhall Adam Energised 1.2 3dr
2019 (19 reg) | 1,675 miles
£3,795
Vauxhall Astra 1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol (115 ps)
2010 (60 reg) | 67,351 miles
£10,995
Vauxhall Astra 1.6i Turbo SRi (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 2,173 miles
£5,798
Vauxhall Adam 1.2i Jam 3dr
2014 (64 reg) | 31,200 miles
£4,995
Vauxhall Corsa 1.2i Sting 3dr
2015 (15 reg) | 27,669 miles
£7,995
Vauxhall Corsa 1.4 [75] Design 3dr Petrol Hatchback
2018 (18 reg) | 9,897 miles
£10,998
Vauxhall Zafira 1.4T SRi [7 Seats] 5dr
2016 (66 reg) | 14,798 miles
£10,850
Vauxhall Insignia 1.5T ecoTec Design 5dr Petrol Hatchback
2017 (67 reg) | 16,018 miles
£9,998
Vauxhall Astra 1.4i 16V SRi 5dr
2017 (17 reg) | 18,600 miles
£6,498
Vauxhall Astra 1.6i 16V Design 5dr
2014 (64 reg) | 41,238 miles
£2,490
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v SXi 3dr
2011 (11 reg) | 88,832 miles
£7,480
Vauxhall Corsa 1.4i ecoTEC Limited Edition 3dr
2017 (67 reg) | 19,765 miles
£1,595
Vauxhall Astra 1.4 i 16v SXi Sport Hatch 3dr Petrol Manual (146 g/km, 89 bhp)
2007 (57 reg) | 109,000 miles
£7,698
Vauxhall Zafira 1.4T Tech Line [7 Seats] 5dr
2015 (15 reg) | 52,000 miles
£1,490
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v Design 5dr (a/c)
2005 (55 reg) | 93,133 miles
£3,795
Vauxhall Corsa 1.4i ecoFLEX Limited Edition Hatchback 3dr Petrol (75 ps)
2016 (65 reg) | 41,000 miles
£7,280
Vauxhall Corsa 1.4i ecoTEC Limited Edition 3dr
2017 (67 reg) | 16,548 miles
£995
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v SXi 5dr
2007 (07 reg) | 91,500 miles
£13,000
Vauxhall Astra 2.0 i 16v VXR 3dr
2015 (64 reg) | 39,000 miles
£4,290
Vauxhall Corsa 1.4 i 16v SE 5dr (a/c)
2014 (14 reg) | 53,000 miles
£1,490
Vauxhall Astra 1.8 i 16v Life 5dr
2008 (57 reg) | 42,000 miles
£874
Vauxhall Corsa 1.0 i 12v Club 5dr
2003 (53 reg) | 60,800 miles
£1,299
Vauxhall Meriva 1.6 i 16v Design 5dr (a/c)
2006 (06 reg) | 95,000 miles
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