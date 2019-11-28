Manual Vauxhall used cars for sale
With 32,066 used Manual Vauxhall cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Vauxhall cars for sale
£4,490
Vauxhall Astra 1.6T 16v SRi VX Line 5dr
2011 (11 reg) | 67,000 miles
£7,250
Vauxhall Corsa 1.4 SRI VX-LINE S/S 3d 99 BHP
2016 (66 reg) | 32,400 miles
£3,499
Vauxhall Corsa 1.0 S ECOFLEX 3d 64 BHP
2012 (62 reg) | 11,638 miles
£3,990
Vauxhall Astra Gtc 2.0 CDTi Sport (s/s) 3dr
2012 (12 reg) | 79,000 miles
£2,495
Vauxhall Zafira 1.6 i 16v Design 5dr
2010 (10 reg) | 73,791 miles
£5,990
Vauxhall Astra 1.6 CDTi ecoTEC BlueInjection Design 5dr
2015 (65 reg) | 82,000 miles
£1,195
Vauxhall Astra 1.4 i 16v Life 5dr
2007 (07 reg) | 94,000 miles
£1,990
Vauxhall Astra 1.7 CDTi 16v SXi Sport Hatch 3dr
2008 (08 reg) | 70,000 miles
£575
Vauxhall Astra 1.6 i 16v SXi 5dr
2004 (54 reg) | 105,000 miles
£5,995
Vauxhall Insignia 1.4 i 16v Turbo SRi Nav (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 15,608 miles
£4,990
Vauxhall Astra 1.6i Limited Edition 5dr
2015 (15 reg) | 35,406 miles
£7,989
Vauxhall Adam Energised 1.2 3dr
2017 (17 reg) | 7,375 miles
£2,995
Vauxhall Astra 1.4 EXCLUSIV 5d 98 BHP
2011 (11 reg) | 82,000 miles
£6,995
Vauxhall Mokka 1.6 EXCLUSIV CDTI ECOFLEX S/S 5d 134 BHP ONE OWNER 54,604 miles F/S/H
2015 (65 reg) | 54,604 miles
£1,995
Vauxhall Corsa 1.2L LIFE 16V 5d 80 BHP
2008 (08 reg) | 73,000 miles
£3,150
Vauxhall Corsa 1.4 i 16v Excite 3dr (a/c)
2011 (61 reg) | 56,555 miles
£16,495
Vauxhall Combo Life 1.5 Turbo D Energy XL 5dr (7 seat)
2018 (68 reg) | 20,000 miles
£1,995
Vauxhall Zafira 1.8 i VVT 16v Exclusiv 5dr
2011 (11 reg) | 84,000 miles
£10,290
Vauxhall Astra 1.6 Cdti 16V Sri 5Dr
2016 (66 reg) | 11,028 miles
£4,995
Vauxhall Astra 1.6i 16V SRi 5dr
2013 (13 reg) | 45,000 miles
£8,795
Vauxhall Corsa 1.4i ecoTEC SRi Nav 5dr
2018 (68 reg) | 3,951 miles
£4,495
Vauxhall Astra 2.0 VXR 3d 240 BHP FULL SERVICE HISTORY + PAPERWORK
2008 (08 reg) | 92,978 miles
£5,995
Vauxhall Antara 2.2 SE NAV CDTI 4WD (SAT NAV) NIL DEPOSIT FINANCE 5dr
2012 (62 reg) | 50,000 miles
£8,990
Vauxhall Mokka X 1.6 ACTIVE S/S 5d CROSSOVER
2016 (66 reg) | 25,952 miles
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